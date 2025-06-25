Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор еще четырем участникам дела хакерской группировки REvil (она же Sodinokibi), сообщают СМИ. Всем осужденным были назначены реальные сроки лишения свободы, однако фигуранты были освобождены из-под стражи, так как уже полностью отбыли наказание в СИЗО, на этапе следствия и судебного процесса.

Предыстория

Напомним, что активность группировки REvil прекратилась в январе 2022 года, после того как ФСБ объявило об аресте 14 человек, связанных с группировкой, и провело обыски по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. Тогда сообщалось, что «основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США».

В итоге Тверской суд Москвы заключил под стражу восемь предполагаемых участников хак-группы. Им были предъявлены обвинения в приобретении и хранении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенных организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Однако следствие смогло вменить в вину восьми предполагаемым злоумышленникам лишь два дистанционных хищения средств, к тому же совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. СМИ сообщали, что потерпевших, равно как и ущерба, в уголовном деле нет.

В мае 2022 года стало известно, что американские власти отказались от дальнейшего сотрудничества с Россией. В итоге удалось обвинить подозреваемых только в махинациях с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев.

В итоге дело хак-группы, по сути, зашло в тупик. В окончательной редакции дела всех фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт» (ст. 187 УК РФ), а предполагаемому лидеру группы — жителю Санкт-Петербурга Даниилу Пузыревскому — добавили еще и обвинение по ст. 273 УК РФ, предусматривающей ответственность за «создание или использование компьютерных программ для уничтожения или блокирования компьютерной информации, а также нейтрализации средств ее защиты».

Дело в том, что одну из программ, обнаруженную в ноутбуках обвиняемых, назначенная следствием экспертиза признала вредоносной.

Фактически следствие установило, что ни одного преступления в России обвиняемые не совершили, а обещанные доказательства их возможной причастности к финансовым аферам в США Госдепартамент так и не представил.

Тогда адвокат одного из фигурантов дела заявлял, что ни один из «предполагаемых членов REvil» не признает как свою связь с группировкой, так и причастность к остальным вмененным в вину преступлениям. По словам защитника, обвинение в незаконном обороте платежных средств, предъявленное в том числе его клиенту, базировалось исключительно на «наборе из 24 16-значных чисел», изъятых с сервера в Санкт-Петербурге.

Следствие сочло, что в упомянутых строках отражены номера банковских карт граждан США, которыми обвиняемые дистанционно завладели, сделав их копии. При этом, по словам адвоката, следствие не смогло установить владельцев карт и даже названия выпустивших их отделений иностранных банков.

Так, жертвами REvil, по версии следствия, стали две гражданки США мексиканского происхождения — некие Otilia Pevez и Otilia Sisniega Pevez. С их банковских карт обвиняемые якобы дистанционно похитили некую сумму денег, потратив ее на приобретение товаров в интернет-магазинах. Однако найти этих женщин не удалось.

В итоге обвинить предполагаемых участников REvil смогли лишь в незаконном пользовании банковских карт и хранении вредоносной программы. Также не удалось выяснить и происхождение изъятой у обвиняемых наличности (426 млн рублей, 600 000 долларов и 500 000 евро), а принадлежащую им криптовалюту эксперты даже не взялись оценивать.

Осенью 2024 года суд признал Артема Заеца, Алекся Малоземова, Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова, виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Пузыревского и Хансвярова также признали виновными в уже упомянутом использовании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

В результате Заеца и Малоземова приговорили к 4,5 и 5 годам в колонии общего режима, а Хансвяров и Пузыревский получили по 5,5 и 6 лет соответственно.

Новые сроки

Так как обвинения по «делу REvil» были предъявлены восьми людям, разбирательство велось в отношении еще четверых предполагаемых участников группы — Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского и Дмитрия Коротаева.

По информации СМИ, это дело было выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для последующего соединения уголовных дел. При этом, как выяснилось во время процесса, основная часть доказательств стороны обвинения строилась на показаниях свидетеля — Алексея Скоробогатова, которого правоохранители так же связывают с REvil.

Все четверо полностью признали свою вину во вмененных им преступлениях: неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также создании и использовании вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Как стало известно на этой неделе, суд признал всех четверых виновными по совокупности преступлений. В результате Бессонов, Головачук, Муромской и Коротаев были приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления решения в законную силу мера пресечения фигурантам изменена на подписку о невыезде.

У Бессонова суд также постановил конфисковать два автомобиля BMW 2020 года выпуска, 51,8 млн рублей и 497 000 долларов, а у Коротаева — Mercedes Benz С 200 2019 года выпуска.

При этом объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале, что все четверо были освобождены из-под стражи прямо в зале суда, так как уже отбыли наказание в СИЗО, на этапе следствия и судебного процесса. Ведь один день под арестом приравнивается к полутора дням колонии общего режима.