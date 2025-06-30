Авиакомпания Hawaiian Airlines, входящая в десятку крупнейших коммерческих авиакомпаний США, расследует кибератаку, из-за которой был нарушен доступ к некоторым ее системам. Эксперты считают, что за взломом может стоять хакерская группировка Scattered Spider.

В официальном заявлении авиакомпания сообщает, что киберинцидент не повлиял на безопасность полетов, и все соответствующие органы уже проинформированы о произошедшем. Также Hawaiian Airlines привлекла к расследованию внешних ИБ-экспертов, которые в настоящее время помогают оценить последствия атаки и восстановить пострадавшие системы.

«Hawaiian Airlines устраняет связанную с кибербезопасностью проблему, которая затронула ряд наших ИТ-систем. Наш главный приоритет — безопасность наших клиентов и сотрудников. Мы приняли меры по защите операций, а все рейсы выполняются в штатном режиме и с соблюдением мер безопасности», — сообщили в авиакомпании.

Баннер на сайте авиакомпании гласит, что инцидент никак не повлиял на безопасность полетов и расписание рейсов. Аналогичное сообщение размещено и на сайте Alaska Airlines, принадлежащей Alaska Air Group, компании, которая приобрела Hawaiian Airlines в прошлом году.

В настоящее время неясно, пострадали ли системы Hawaiian Airlines от атаки вымогателей, которые зашифровали их, или же системы были отключены для предотвращения взлома. Ни одна хакерская группа пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Стоит отметить, что ранее в этом месяце от похожей атаки пострадала канадская авиакомпания WestJet, и взлом повлиял на доступность приложения и сайта авиаперевозчика.

При этом в минувшие выходные ФБР, Google Mandiant и Palo Alto Networks выпустили совместное предупреждение об активности хакерской группировки Scattered Spider, которая теперь может нацеливаться на компании авиационного и транспортного секторов.

В ФБР отметили, что Scattered Spider обычно использует социальную инженерию для получения доступа к системам жертв, а также хакеры могут атаковать доверенных поставщиков и подрядчиков авиакомпаний.

По данным издания Axios, упомянутая выше атака на авиакомпанию WestJet тоже может быть делом рук Scattered Spider.