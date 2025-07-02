Представители Международного уголовного суда (МУС) объявили, что расследуют новую «изощренную» кибератаку, от которой системы организации пострадали на прошлой неделе.

Официальное заявление гласит, что МУС удалось предотвратить «сложный и таргетированный» киберинцидент, который был обнаружен благодаря системам, предназначенным для выявления кибератак.

«Этот инцидент стал вторым подобным случаем за последние годы и был оперативно обнаружен, подтвержден и локализован с помощью механизмов оповещения и реагирования МУС. В настоящее время проводится анализ последствий атаки, а также принимаются меры по смягчению любых возможных последствий», — сообщают в организации.

В настоящее время представители МУС не предоставляют никакой дополнительной информации о характере атаки, ее влиянии на системы суда, а также о том, удалось ли злоумышленникам получить доступ к каким-либо данным или файлам.

Напомним, что осенью 2023 года системы МУС уже были скомпрометированы, и тогда сообщалось, что целью хакерской атаки был кибершпионаж. Тогда не удалось связать взлом с какой-либо конкретной шпионской хак-группой, а последствия атаки так и остались неясными, так как не было обнаружено никаких признаков компрометации данных МУС.