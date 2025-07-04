В официальном магазине расширений для Firefox нашли более 40 аддонов, которые выдавали себя за популярные криптовалютные кошельки, а на самом деле похищали данные кошельков и конфиденциальную информацию жертв.

Обнаружившие эту кампанию специалисты Koi security пишут, что некоторые расширения маскировались под кошельки Coinbase, MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Exodus, OKX, Keplr и MyMonero. Все они содержали вредоносный код, который передавал украденную информацию на серверы, контролируемые злоумышленниками.

По словам исследователей, многие из этих аддонов представляют собой клоны опенсорсных версий настоящих кошельков, но с добавлением вредоносной логики. В частности, в их коде содержатся лиснеры событий input и click, которые отслеживают ввод конфиденциальных данных.

Вредоносы проверяют строки ввода длиной более 30 символов, чтобы найти возможные ключи кошельков и seed-фразы, а затем передают данные своим операторам. При этом диалоги ошибок скрыты от глаз пользователей — значение прозрачности установлено на ноль (opacity: 0) для всех элементов, которые могли бы предупредить жертву о происходящем.

Специалисты полагают, что эта кампания активна как минимум с апреля 2025 года, и новые вредоносные расширения постоянно добавляются в магазин Firefox (самые новые появились на прошлой неделе).

Чтобы добиться доверия пользователей злоумышленники используют логотипы реальных брендов, под которые маскируются их расширения. Кроме того, многие аддоны имеют сотни фальшивых отзывов с пятью звездами, причем их количество превышает число установок.

Стоит заметить, что отзывов с одной звездой тоже немало, и в основном в них сообщается о мошенничестве. Вероятно, они написаны пользователями, которые уже лишились своей криптовалюты.

Эксперты Koi Security уведомил Mozilla об этой кампании, но на момент публикации отчета исследователей многие вредоносные аддоны были по-прежнему доступны для загрузки.

Интересно, что совсем недавно разработчики Mozilla представили новую систему раннего обнаружения аддонов, связанных с криптовалютным мошенничеством. Она создает профили риска для каждого представленного в магазине кошелька-расширения и автоматически предупреждает о рисках, если достигнут заданный порог.

Эти предупреждения должны побуждать людей, которые занимаются проверкой аддонов, более внимательно присмотреться к конкретным расширениям, чтобы удалить малварь из магазина, прежде чем она будет использована для опустошения кошельков пользователей.

В Mozilla сообщили СМИ, что им известно об этой вредоносной активности, и малварь уже удаляют.