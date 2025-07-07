Хакер угрожает слить 106 ГБ данных, предположительно похищенных у испанской телекоммуникационной компании Telefónica в результате взлома. В компании отрицают факт кибератаки и утечки данных.

Злоумышленник под ником Rey утверждает, что взлом произошел еще 30 мая, и он более 12 часов выкачивал данные из сети компании, прежде чем ему перекрыли доступ. В настоящее время он уже опубликовал в открытом доступе архив объемом 2,6 ГБ, который содержит около пяти гигабайт данных и более 20 000 файлов после распаковки.

Как сообщает издание Bleeping Computer, Rey является участником вымогательской хак-группы Hellcat, которая взяла на себя ответственность за другой взлом Telefónica в январе 2025 года, когда был скомпрометирован внутренний сервер разработки и обработки тикетов Jira.

Rey заявил журналистам, что ему удалось похитить из сети компании 385 311 файлов общим объемом 106,3 ГБ. В файлах якобы содержатся внутренние сообщения (включая тикеты и электронные письма), заказы на поставку, внутренние логи, записи клиентов и данные сотрудников.

Также хакер утверждает, что новый взлом опять произошел из-за неправильной настройки Jira и имел место уже после первой атаки.

Rey поделился с изданием образцами данных и древом файлов, предположительно похищенными у Telefónica. Некоторые из файлов содержали инвойсы для бизнес-клиентов в разных странах, включая Венгрию, Германию, Испанию, Чили и Перу. Кроме того, в файлах были найдены адреса электронной почты сотрудников в Испании, Германии, Перу, Аргентине и Чили, а также счета, выставленные деловым партнерам в европейских странах.

Хотя журналисты неоднократно пытались связаться с представителями Telefónica, единственный ответ, который они получили, гласил, что предполагаемый инцидент является попыткой вымогательства, и злоумышленники используют устаревшую информацию, полученную во время предыдущей атаки.

Самый новый файл, который удалось обнаружить журналистам среди образцов данных, предоставленных хакером, датирован 2021 годом, что подтверждает слова представителя компании.

Однако Rey продолжает настаивать, что данные были получены в результате нового взлома, произошедшего 30 мая. В доказательство своих слов он начал публиковать данные компании в открытом доступе.

«Поскольку Telefónica отрицает недавнюю утечку 106 ГБ, содержащих данные из ее внутренней инфраструктуры, я опубликую 5 ГБ в качестве доказательства. Вскоре я опубликую полное дерево файлов, а если Telefónica не выполнит требования, в течение следующих нескольких недель будет опубликован весь архив», — пишет Rey.

Изначально якобы украденные данные распространялись с помощью сервиса PixelDrain, но через несколько часов были удалены по юридическим причинам. Позже злоумышленник распространил еще одну ссылку на скачивание дампа, на этот раз с сервиса Kotizada, который Google Chrome помечает как опасный и настоятельно рекомендует пользователям его избегать.

Хотя Telefónica не делала официальных заявлений, журналисты отмечают, что некоторые из адресов электронной почты, фигурирующих в утечке, принадлежат действующим сотрудникам компании.