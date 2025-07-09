Специалисты Koi Security обнаружили 11 вредоносных расширений в официальном магазине Chrome Web Store. Расширения могли следить за действиями пользователей, собирать данные об активности браузера и перенаправлять на потенциально опасные сайты.

Большинство вредоносных расширений, задействованных в кампании, получившей имя RedDirection, действительно предоставляли заявленную функциональность. В основном они маскировались под обычные инструменты, такие как подборщик цветов, VPN, увеличитель громкости и эмодзи-клавиатуру.

Хотя исследователи уведомили представителей Google о малвари, некоторые расширения по-прежнему доступны в Chrome Web Store.

Многие из опасных расширений были верифицированы, имеют сотни положительных отзывов и продвигались в магазине Chrome, вводя пользователей в заблуждение.

Эксперты рекомендуют пользователям проверить наличие следующих расширений. Если они установлены, их следует удалить как можно скорее:

Color Picker, Eyedropper - Geco colorpick;

Emoji keyboard online - copy&paste your emoji;

Free Weather Forecast;

Video Speed Controller - Video manager;

Unlock Discord - VPN Proxy to Unblock Discord Anywhere;

Dark Theme - Dark Reader for Chrome;

Volume Max - Ultimate Sound Booster;

Unblock TikTok - Seamless Access with One-Click Proxy;

Unlock YouTube VPN;

Unlock TikTok;



Интересно, что в прошлом месяце расширение Volume Max - Ultimate Sound Booster уже привлекало внимание специалистов из LayerX. Исследователи предупреждали, что оно может шпионить за пользователями, однако тогда вредоносная активность еще не была подтверждена.

По словам исследователей, вредоносная функциональность расширений реализована в фоновом сервис-воркере с помощью Chrome Extensions API. Он регистрирует лиснер (listener), который срабатывает каждый раз, когда пользователь переходит на новую страницу. Этот лиснер перехватывает URL посещенного сайта и передает его на удаленный сервер вместе с уникальным ID, по которому можно отслеживать конкретного пользователя.

В ответ сервер может прислать URL для редиректа, и таким образом злоумышленники могут перехватывать сессии и направлять пользователей на опасные сайты, которые используются в атаках. Однако в ходе тестирования специалисты Koi Security не зафиксировали подобных вредоносных редиректов.

Как показал анализ, в первых версиях расширений вредоносного кода не было — он был внедрен позже, посредством обновлений. Более того, некоторые из расширений оставались безвредными несколько лет, поэтому исследователи не исключают, что их могли взломать или захватить третьи лица, которые и внедрили вредоносный код.

Стоит отметить, что помимо опасных расширений для Google Chrome эксперты обнаружили ряд похожих вредоносных расширений для Microsoft Edge, установленных более 600 000 раз:

Unlock TikTok;

Volume Booster — Increase your sound;

Web Sound Equalizer;

Header Value;

Flash Player — games emulator;

Youtube Unblocked;

SearchGPT — ChatGPT for Search Engine;

Unlock Discord.

«Суммарно эти восемнадцать расширений заразили более 2,3 млн пользователей двух браузеров. Из-за особенностей процесса обновления расширений в браузерах Google и Microsoft, вредоносные версии устанавливались незаметно и автоматически. Это одна из самых масштабных кампаний по взлому браузеров, с которыми нам доводилось сталкиваться», — пишут исследователи.

Пользователям рекомендуется немедленно удалить все перечисленные расширения, очистить историю браузера, проверить систему на наличие малвари и следить за подозрительной активностью в своих аккаунтах.