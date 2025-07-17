Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не будет расцениваться как реклама, а ответственность за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» нацелена на регулирование деятельности провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание граждан.

Поправки

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие, в частности, штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Так, новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают VPN-сервисы.

Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».

Еще одна новая статья 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам. Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) было предложено дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических – от 200 000 до 500 000 рублей).

Более детально о предлагаемых поправках мы рассказывали в этом материале.

Комментарии властей

Как сообщил РИА Новости зампред конституционного комитета Совфеда сенатор Артем Шейкин, граждан не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN.

«Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую», — говорит Шейкин.

По его словам, основной акцент в предложенных поправках делается на усилении контроля за инфраструктурой доступа, а также регулирование провайдеров, платформ и технических посредников.

В комментарии для ТАСС Шейкин отметил, что обсуждения VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не будут расцениваться как реклама.

«По поводу обсуждений VPN в СМИ, блогах и соцсетях — само по себе информирование не является рекламой. У нас есть четкое определение рекламы в законе. И ФАС России — уполномоченный орган, который оценивает, носит ли контент рекламный характер. Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет», — заявил сенатор.

Также он отметил, что важно понимать разницу между рекламой и использованием VPN:

«Реклама — это продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей, а использование — это частное применение технологии самим пользователем. Простой пример: в России запрещена реклама алкоголя и табака, но их покупка и употребление совершеннолетними гражданами не запрещена. То же самое с VPN, его использование гражданами не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью».

Он подчеркнул, что для граждан VPN не запрещен, за исключением ситуаций, когда тот используется для доступа к экстремистским материалам, совершения преступлений, анонимизации киберугроз и мошенничества. «В таких случаях меры со стороны государства оправданны и направлены не против технологии как таковой, а против злоупотреблений», отмечает Шейкин.

Кроме того, сенатор заявил, что в случае однократного захода по случайной ссылке на экстремистский материал гражданам не будет грозить административная ответственность.

«Простыми словами: однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала - не повод для наказания. До тех пор, пока вина не доказана, он не может быть привлечен к ответственности. Таким образом, закон не касается обычных пользователей, которые случайно открыли какую-то страницу или интересовались общими вопросами. Его цель — пресечь сознательное распространение и изучение экстремистских материалов, а не ограничивать свободный доступ к информации», — комментирует Шейкин.

По его словам, предлагаемые меры направлены исключительно против умышленного поиска экстремистских материалов, то есть действий, когда человек целенаправленно ищет и получает доступ к материалам, официально признанным экстремистскими и включенным в соответствующий перечень Минюста России по решению суда:

«Например, если пользователь вводит точное название запрещенной книги или сайта, обходит блокировки с помощью VPN, делает это систематически и сохраняет такие материалы — это может свидетельствовать о наличии умысла и понимания противоправного характера действий. Как определяется наличие умысла? Это всегда устанавливается в каждом случае индивидуально, принимает решение суд».

Он отметил, что задача уполномоченных должностных лиц — при составлении протокола правильно и обоснованно доказать умысел на поиск и доступ к заведомо запрещенным экстремистским материалам. «После составления протокола дело передается на рассмотрение в суд. Независимый суд рассматривает представленные доказательства и только на их основании может подтвердить виновность лица», — добавляет парламентарий.

Также поправки прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Журналисты спрашивают, будет ли являться уголовным преступлением сам факт использования VPN. Ладно, будем считать, что это такой профессиональный прием, чтобы разговорить собеседника и добавить красок в будущий заголовок. Не верю, что профессиональные медийщики, специализирующиеся на ИТ-законодательстве, настолько невнимательно читают документы. В предлагаемых поправках такого, естественно, нет. Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года. Поэтому все заявления вроде “Госдума хочет уничтожить российскую ИТ-отрасль” исходят от людей, которые либо не до конца разобрались в сути предложенных поправок, либо занимаются откровенным вредительством. Запрета VPN-сервисов (для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования), а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается», — пишет Горелкин.

Также о законопроекте высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, в котором заявил, что «залезть в смартфон человека можно только в рамках возбужденного уголовного дела по серьезным основаниям».

«Поползли жуткие слухи, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента. Конечно же, это не имеет никакого отношения к действительности», – говорит Боярский в своем видеообращении.

Депутат подчеркивает, что речь в законопроекте идет исключительно о наказании за целенаправленный поиск 5500 экстремистских материалов из вышеупомянутого списка Минюста.

Также Боярский сообщил, что:

использование VPN на территории РФ не запрещено, запрещена их реклама;

за использование Instagram* и Facebook* через VPN «никаких санкций и штрафов не предусмотрено»;

штрафы не предусмотрены за просмотр интервью и других материалов с иноагентами (или созданных ими), а также создание мемов с ними, если материалы не признаны экстремистскими;

намеренный поиск и прослушивание «экстремистских треков» будет считаться нарушением, если трек уже находится в списке экстремистских материалов.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ