Эксперты DomainTools обнаружили, что хакеры скрывают вредоносные полезные нагрузки внутри записей DNS. Это упрощает получение бинарников малвари, так как исчезает необходимость загружать их с подозрительных сайтов или прикреплять к электронным письмам.

Исследователи объясняют, что трафик DNS lookup'ов практически не контролируется большинством защитных инструментов. Тогда как веб-трафик и трафик электронной почты обычно подвергаются тщательному анализу, DNS-трафик часто представляет собой «слепое пятно» для средств защиты.

Как выяснилось, теперь DNS используется для размещения вредоносных бинарников малвари Joke Screenmate, которая отображает в системе жертвы фейковые ошибки и предупреждения, генерирует пугающие анимации вроде удаляющихся файлов, а также мешает управлению курсором и тормозит систему. И хотя Joke Screenmate больше походит на шутку, чем на настоящего вредоноса, она могла служить лишь «пилотной» полезной нагрузкой, чтобы в впоследствии подтянуть более серьезные угрозы.

Сначала файл Joke Screenmate был преобразован из двоичного формата в шестнадцатеричный (для представления двоичных значений в виде компактных комбинаций символов). Затем шестнадцатеричное представление разделили на сотни небольших фрагментов, и каждый из них был скрыт в DNS-записи отдельного поддомена whitetreecollective[.]com. В частности, фрагменты были помещены в TXT-запись, где можно хранить любой произвольный текст. TXT-записи часто используются для подтверждения прав собственности на домен при настройке различных сервисов.

В итоге злоумышленник, которому удалось проникнуть в защищенную сеть, может извлечь эти фрагменты с помощью серии безобидных DNS-запросов, собрать их воедино и снова преобразовать в двоичный формат. Такая техника позволяет извлекать малварь через трафик, который сложно отслеживать.

Специалисты отмечают, что по мере распространения DOH (DNS over HTTPS) и DOT (DNS over TLS), связанные с такими злоупотреблениями трудности будут только возрастать.

«Даже серьезным организациям с собственными внутрисетевыми DNS-резолверами сложно отличить аутентичный DNS-трафик от аномальных запросов, поэтому такая тактика уже использовалась для вредоносной активности, — говорят в DomainTools. — Распространение DOH и DOT усугубляет ситуацию, шифруя DNS-трафик до того, как он попадает к резолверу. Это означает, что если вы не являетесь одной из тех фирм, которые сами обрабатывают DNS-запросы внутри своей сети, вы даже не поймете, какой именно был запрос — не говоря уже о том, был он нормальным или подозрительным».

Стоит отметить, что тактику действительно нельзя назвать новой: еще в 2017 году ИБ-эксперты обнаруживали использование DNS-записей TXT для размещения вредоносных скриптов PowerShell.

Теперь в своем отчете аналитики DomainTools сообщают, что обнаружили PowerShell-скрипты в нескольких TXT-записях, связанных с drsmitty[.]com. То есть и эта техника атак используется до сих пор.

Кроме того, по словам исследователей, в наше время в записях DNS можно найти даже промпт-инъекции для ИИ чат-ботов. В частности, аналитики находили в DNS следующие промпты: