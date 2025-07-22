Специалисты из компании Wiz обнаружили критическую уязвимость в инструментарии Nvidia Container Toolkit. По словам исследователей, проблема может представлять серьезную угрозу для управляемых облачных ИИ-сервисов.

Уязвимость получила название NvidiaScape и идентификатор CVE-2025-23266 (9,0 баллов по шкале CVSS). Впервые проблема была продемонстрирована специалистами Wiz, в начале 2025 года, на хакерском соревновании Pwn2Own Berlin. Тогда баг и эксплоит для него принесли команде компании вознаграждение в размере 30 000 долларов.

Разработчики Nvidia проинформировали клиентов об уязвимости и патче для нее в бюллетене, опубликованном на прошлой неделе. По данным производителя, эта критическая уязвимость может привести к повышению привилегий, раскрытию информации, подмене данных и DoS-атакам.

Баг затрагивал все версии Nvidia Container Toolkit до 1.17.7 включительно и Nvidia GPU Operator до 25.3.0 включительно. Производитель устранил проблему в версиях 1.17.8 и 25.3.1 соответственно.

Инструментарий Nvidia Container Toolkit предназначен для создания и запуска контейнеров с GPU-ускорением и, по словам исследователей, он часто используется крупными облачными провайдерами в работе управляемых ИИ-сервисов.

В Wiz рассказывают, что CVE-2025-23266 вызвана некорректной настройкой обработки хуков Open Container Initiative (OCI) — механизмов, которые позволяют выполнять определенные действия на разных этапах работы контейнера. Наибольший риск баг представляет для управляемых ИИ-сервисов в облаке, где пользователи могут запускать собственные контейнеры на общей GPU-инфраструктуре.

То есть NvidiaScape может использоваться вредоносным контейнером для обхода изоляции и получения полного root-доступа к хост-машине. С хост-машины атакующий может похитить данные или манипулировать ими, а также повлиять на проприетарные ИИ-модели других клиентов, использующих то же самое оборудование.

Теперь, когда патч уже вышел, специалисты поделились техническими подробностями уязвимости и продемонстрировали, что она может использоваться с помощью вредоносной полезной нагрузки и трехстрочного Docker-файла, размещенного внутри образа контейнера.