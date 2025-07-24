Разработчики Brave Software сообщили, что их браузер теперь по умолчанию блокирует функцию Windows Recall, чтобы Windows не могла делать скриншоты окон Brave, а частная жизнь пользователей оставалась неприкосновенной.

Впервые ИИ-функция Recall была представлена в мае 2024 года. Она призвана помочь «вспомнить» любую информацию, которую пользователь просматривал в прошлом, сделав ее доступной с помощью простого поиска. Так, Recall делает снимок любого активного окна на экране каждые несколько секунд, записывая все, что происходит в Windows, будь то просмотр сайтов в браузере, общение в мессенджере или работа с другими приложениями.

После анонса Recall подверглась жесткой критике со стороны ИБ-экспертов и защитников конфиденциальности. Специалисты сравнивали функцию с кейлоггером и демонстрировали, что ее можно использовать для кражи данных.

В ответ на критику Microsoft отложила запуск Recall и сообщила, что обеспечит дополнительную безопасность, сделав функцию опциональной и зашифровав БД, чтобы та была недоступна, пока пользователь не пройдет аутентификацию с помощью Windows Hello.

В декабре 2024 года Recall снова стала доступна участникам программы Windows Insiders, но пользователи вновь обнаружили проблемы и раскритиковали компанию: оказалось, Recall сохраняет номера банковских карт, номера социального страхования и другую конфиденциальную информацию, даже если это запрещено.

Весной 2025 года Microsoft начала развертывать Windows Recall среди всех пользователей, установивших обновление Windows 11 KB5055627 на ПК Copilot+. Вскоре после этого функция стала доступна всем, кто установил майские обновления.

Как теперь сообщают разработчики Brave, они решили заблаговременно добавить в свой браузер функцию, которая не позволит Recall захватывать содержимое окон.

«Учитывая то, что Brave уделяет особое внимание настройкам по умолчанию, обеспечивающим максимальную конфиденциальность, а также то, что поставлено на карту (вся ваша история просмотров), мы заранее отключили Recall для всех вкладок Brave, — говорится в сообщении компании. — Мы считаем важным, чтобы ваша активность в браузере Brave случайно не попала в постоянную БД, которая может быть особенно удобна для злоупотреблений в деликатных случаях (к примеру, при насилии над партнером)».

На GitHub разработчики Brave объясняют, что использовали API SetInputScope от Microsoft и установили для всех окон браузера значение IS_PRIVATE. Это сообщает Windows о том, что содержимое окон не должно быть захвачено или проиндексировано Recall.

«Microsoft утверждает, что веб-браузер может использовать SetInputScope для установки области видимости в значение IS_PRIVATE, чтобы Recall не сохранял историю просмотров пользователя. Мы можем принудительно установить это значение для всех окон в renderer_widget_host_view», — говорят в компании.

Нововведение уже реализовано в сборках Brave Nightly, а в ближайшие недели должно распространиться и в стабильные релизы.

Напомним, что в мае текущего года разработчики мессенджера Signal приняли аналогичное решение и тоже заблокировали работу Recall по умолчанию, заявив, что Microsoft просто не оставила им другого выбора.