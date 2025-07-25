Основателя пиратского стримингового сервиса Jetflicks Кристофера Даллманна (Kristopher Dallmann) приговорили к семи годам лишения свободы. Даллманн так и не признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, включая сговор, нарушение авторских прав и отмывание денег.

Jetflicks существовал около 12 лет, начиная с момента его запуска в 2007 году и до момента закрытия ФБР в 2019 году. На пике своей популярности сервис предлагал более 10 500 фильмов и 183 000 телесериалов, собранных с легальных платформ (включая Netflix, Hulu и Amazon Prime) с помощью автоматизированных скриптов.

Jetflicks позволял десяткам тысяч платных подписчиков смотреть и скачивать пиратский контент, а новые эпизоды сериалов зачастую появлялись в Jetflicks уже на следующий день после их показа по ТВ.

В 2024 году федеральный суд присяжных в Лас-Вегасе признал Кристофера Даллманна (Kristopher Dallmann), и его сообщников — Дугласа Курсона (Douglas Courson), Фелипе Гарсию (Felipe Garcia), Джареда Яуреки (Jared Jaurequi) и Питера Хубера (Peter Huber), виновными в причастности к деятельности Jetflicks.

Всем пятерым тогда предъявили обвинения в сговоре с целью преступного нарушения авторских прав, а лично Даллманну также были предъявлены обвинения в отмывании денег, связанные с его попытками скрыть незаконные доходы от Jetflicks.

Тогда суд постановил, что Даллманн руководил Jetflicks при содействии Яуреки и Курсона. Гарсия занимался поддержкой клиентов, а также добывал контент, а Хубер работал в Jetflicks программистом. При этом всем обвиняемым, кроме Даллманна, грозило не более пяти лет лишения свободы. В случае с Даллманном обвинение настаивало на более суровом наказании — до 48 лет лишения свободы (из-за дополнительных обвинений в отмывании денег).

Стоит отметить, что после ареста Даллманн утверждал, что агенты ФБР вывели его из помещения под дулом пистолета, отклонили его просьбу о предоставлении адвоката и настаивали на том, чтобы он отказался от своих прав. В итоге Даллманн так и не признал себя виновным.

«Даллманн получил миллионы долларов прибыли от этой операции. По приблизительным оценкам правительства, объем нарушений авторских прав в этом деле оценивается в 37,5 млн долларов, — сообщают в Министерстве юстиции США. — В это сумму входит ориентировочная рыночная стоимость копий пиратского контента, созданных подсудимыми для формирования библиотеки Jetflicks, а также ориентировочная рыночная стоимость трансляций эпизодов сериалов, которые подсудимые предоставляли своим подписчикам».

Как сообщает издание Torrent Freak, на прошлой неделе, согласно решению, подписанному федеральным судьей, Даллманн был признан виновным по шести пунктам обвинения. Среди них — сговор с целью нарушения авторских прав, а также нарушение авторских прав путем воспроизведения, распространения и публичной трансляции контента. Кроме того, его признали виновным в отмывании денег и пособничестве. В итоге он получил сроки от 12 до 84 месяцев тюремного заключения, которые отбываются одновременно.

Также Даллманну назначили штрафы на общую сумму 375 000 долларов США, которые он обязан выплатить немедленно. Приговор должен быть приведен в исполнение 17 октября 2025 года (в этот день Даллманн обязан явиться для начала отбывания наказания).