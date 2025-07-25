Пользователи Ring наблюдают множественные сообщения о входе в аккаунт с несанкционированных устройств, датированные 28 мая 2025 года. Разработчики Ring заявляют, что это связано с ошибкой при обновлении бэкэнда.

Многие пользователи Ring получили уведомления о том, что 28 мая 2025 года в их учетные записи был осуществлен вход с необычных устройств, расположенных по всему миру. Разумеется, после этого люди предположили, что их аккаунты скомпрометированы.

На прошлой неделе представители Ring сообщили, что им известно «о баге, из-за которого предыдущие даты входа в систему некорректно отображались как 28 мая 2025 года». Также компания обновила страницу статуса Ring, указав, что сообщения о несанкционированных входах вызваны ошибкой при обновлении бэкэнда.

«Нам известно о проблеме, связанной с отображением некорректной информации в Control Center, — говорится в официальном заявлении. — Это результат обновления бэкэнда, и мы работаем над устранением проблемы. У нас нет оснований полагать, что к учетным записям клиентов действительно был получен несанкционированный доступ».

Однако, как сообщает издание Bleeping Computer, пользователи не верят официальным объяснениям Amazon. Люди пишут, что видели в списках авторизованных клиентских устройств неизвестные девайсы, странные IP-адреса и страны, которые они никогда не посещали. То есть эти записи не могли относиться к предыдущим входам в систему.

«Ваш “баг” — это абсолютная чушь, и я не знаю никакую Дербиль, она что, как-то связана с нашей камерой Ring или семьей? Просто признайте, что вас взломали, и исправьте это», — пишет один из пользователей, приложив к своему сообщению в X скриншот, на котором виден вход в аккаунт с устройства под названием «iPhone Дербиль» (derbhile’s iPhone).

«Интересно, что вы называете это “багом”, хотя один из нескольких входов в мой аккаунт в тот день был осуществлен из Испании, а я живу в Техасе. Так что это совсем не похоже на баг или вход с “предыдущих устройств”. Уверяю вас, в Испании я никогда не был», — отмечает другой пользователь.

Подозрения о том, что Amazon может скрывать информацию о каком-то инциденте, усиливаются из-за того, что проблема при обновлении бэкэнда должна была разрешиться оперативно. Однако даже несколько дней спустя люди продолжали получать предупреждения о входах в систему с неизвестных устройств.

Хуже того, одни пользователи пишут, что наблюдают странную активность в режиме реального времени, когда никто из членов их семей точно не заходил в приложение. А другие жалуются, что вовсе не получали ни уведомлений о безопасности, ни запросов на двухфакторную аутентификацию при добавлении новых девайсов.

Журналисты Bleeping Computer обратились за комментарием к представителям Amazon и поинтересовались, почему пользователи Ring видят в своих аккаунтах устройства, которыми они точно никогда не владели, и страны, в которых никогда не бывали.

Однако, в Amazon не сообщили изданию ничего нового. В компании вновь повторили, что IP-адреса и устройства, которые пользователи видят на странице Authorized Client Devices, в прошлом использовались для входа в учетную запись Ring. В Amazon отметили, что среди этих записей могут встречаться устройства, которыми люди больше не владеют, а также устройства пользователей, с которыми владельцы Ring когда-то делились учетными данными.