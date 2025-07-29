Платформа Tea пострадала от двух крупных утечек данных. Сначала на 4chan обнаружили незащищенную БД Firebase, содержащую личные данные пользователей, а затем была найдена вторая БД, содержащая 1,1 млн личных сообщений, которыми обменивались пользователи.

Tea представляет собой платформу, в первую очередь ориентированную на женщин. Это закрытое сообщество, где все участницы анонимны, но проходят верификацию, предоставляя селфи и документы для подтверждения личности, что должно обеспечивать безопасность и конфиденциальность. Фактически Tea позволяет проверять информацию о потенциальных партнерах и делиться «отзывами» о мужчинах, то есть опытом общения и свиданий, а также проверять информацию на предмет мошенничества и фейков, тайных браков, судимостей и так далее.

В конце прошлой недели на 4chan появилась информация о том, Tea использует незащищенное хранилище Firebase, где можно найти фото документов и селфи, которые пользователи загружают на платформу для подтверждения личности, а также фотографии и изображения, которыми они делятся друг с другом в комментариях.

Анонимный пользователь поделился Python-скриптом, который можно было использовать для выгрузки данных из теперь уже защищенной БД.

В общей сложности в результате этой утечки было раскрыто более 59 ГБ данных, а представители Tea подтвердили, что проблема затрагивала пользователей, которые зарегистрировались в приложении до 2024 года.

«Набор данных включает около 72 000 изображений, в том числе около 13 000 селфи и фото, предоставленных пользователями при верификации аккаунта, а также около 59 000 изображений, публично доступных в приложении в постах, комментариях и личных сообщениях», — сообщали представители платформы.

В Tea объясняли, что селфи не удалялись из-за требований правоохранительных органов, связанных с предотвращением кибербуллинга.

В итоге в сети и на хакерских форумах стали появляться торренты с утекшими данными (водительскими правами и селфи пользователей, а также вложениями из сообщений), что потенциально грозило участникам приложения фишинговыми атаками.

Однако на этом история не закончилась. Как сообщает издание 404 Media, теперь в сети обнаружена еще одна незащищенная база данных Tea, содержащая 1,1 млн личных сообщений, которыми обменивались пользователи.

Эта база содержит более свежие данные, начиная с 2023 года и заканчивая прошлой неделей. По данным журналистов, в БД можно найти сообщения, в которых обсуждались крайне деликатные темы, включая аборты, измены и мужчин-двоеженцев. В некоторых случаях женщины обменивались номерами телефонов, чтобы продолжить общение вне платформы.

Как объяснил изданию ИБ-исследователь Касра Рахджерди (Kasra Rahjerdi), обнаруживший новую утечку, любой пользователь Tea мог получить доступ к сохраненным данным других людей, используя собственный ключ API. Также исследователь заявил, что нашел возможность рассылать push-уведомления всем пользователям Tea.

Как отмечают в 404 Media, теперь идентифицировать пользователей Tea можно по профилям в социальных сетях, номерам телефонов и другим личным данным, раскрытым в результате утечек. В итоге платформа, которая должна была стать безопасным пространством для женщин, превратилась в инструмент для буллинга. К примеру, в сети уже появляются сайты, где предлагается оценить селфи пользовательниц Tea, взятые из утекших данных. На сайте даже публикуется рейтинг 50 лучших и 50 худших.

Представители Tea заявили, что продолжают сотрудничать со сторонними экспертами по кибербезопасности, чтобы локализовать инциденты и провести расследование. Также компания уведомила о происходящем правоохранительные органы, которые тоже помогают в расследовании.

Как сообщили в компании журналистам издания Bleeping Computer, в настоящее время пострадавшая система для обмена личными сообщениями отключена по соображениям безопасности.