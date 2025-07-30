Французская телекоммуникационная компания Orange, один из крупнейших операторов связи в мире, сообщает об обнаружении в своей сети скомпрометированной системы.

25 июля 2025 года взломанная система была обнаружена и изолирована от остальной сети компании специалистами подразделения Orange Cyberdefense, занимающегося вопросами кибербезопасности.

Сообщается, что это привело к перебоям в работе, которые в первую очередь затронули французских клиентов Orange. Ожидается, что проблемы будут устранены уже сегодня, 30 июля.

«В пятницу, 25 июля, Orange Group обнаружила кибератаку на одну из своих информационных систем. Незамедлительно получив предупреждение, при поддержке Orange Cyberdefense, наши команды были полностью мобилизованы для изоляции потенциально затронутых сервисов и сведения последствий к минимуму, — говорится в официальном заявлении компании. — Однако эти действия по изоляции систем повлекли за собой перебои в работе некоторых сервисов и управляющих платформ для наших бизнес-клиентов, а также затронули ряд потребительских сервисов, в основном на территории Франции».

Компания уже уведомила о кибератаке соответствующие органы. Также подчеркивается, что в настоящее время следственная группа не обнаружила никаких доказательств того, что в ходе взлома могли быть похищены какие-либо данные.

Orange не связывает этот инцидент с какой-либо хакерской группой, однако произошедшее явно схоже с серией масштабных взломов телекоммуникационных компаний по всему миру, включая AT&T, Verizon, Lumen, Charter Communications, Consolidated Communications и Windstream (1, 2, 3). ФБР и CISA приписывают эти атаки китайской кибершпионской группировке Salt Typhoon.