В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) сообщили СМИ, что теперь в РФ заблокирован сервис для замера скорости и качества интернет-соединений SpeedTest компании Ookla. В ведомстве объяснили блокировку выявленными угрозами безопасности рунету.

«Доступ к сервису SpeedTest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет"», — сообщили в РКН и добавили, что рекомендуется пользоваться доверенными российскими сервисами.

Также представители ведомства добавили, что «специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть" — отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС "Андроид"». Сообщается, что приложение можно скачать из Rustore.

Как отмечает «Интерфакс», ранее компания Ookla привлекалась в России к административной ответственности в 2022 и в 2023 годах за отказ локализовать данные россиян в РФ.

Напомним, что осенью 2024 года в Международной академии связи (МАС) предлагали запретить использование российскими операторами сервиса SpeedTest. Тогда сообщалось, что сервис якобы делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что повышает риск кибератак. В Госдуме и ФСБ предложение МАС поддержали.

Составленный в прошлом году документ гласил, что SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране. «Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», — говорится в нем.

Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом, перечислял академик МАС Сергей Мельник. По его словам, эти данные, попав в руки иностранных спецслужб, могли использоваться, к примеру, для организации адресных DDoS-атак.

«Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным. У него есть альтернативные российские аналоги — в частности, система “Линкметр”», — сообщал Мельник.

В Госдуме и ФСБ заявляли, что согласны с предложением об обязательном использовании операторами российских программных продуктов для измерения скорости передачи данных в сетях вместо зарубежного аналога.

Участники рынка отмечали, что в качестве замены SpeedTest в России могут использоваться такие сервисы, как «Мегабитус» от TelecomDaily или QMS от «Ростелекома», который внесен в реестр отечественного ПО Минцифры.