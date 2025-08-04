Разработчики Kali Linux сообщают, что теперь Kali можно запускать в виртуализированном контейнере на macOS Sequoia с использованием новой системы контейнеризации Apple.

Ранее, на WWDC 2025 Apple анонсировала новую систему контейнеризации, которая позволяет запускать изолированные дистрибутивы Linux в виртуальной среде на устройствах с Apple Silicon — по аналогии с Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) компании Microsoft.

Как пишут разработчики Kali Linux, пользователи macOS Sequoia на устройствах с Apple Silicon могут установить CLI через Homebrew и инициализировать запуск системы контейнеризации Apple:

brew install --cask container

container system start

После этого Kali Linux запускается командой container run --rm -it kalilinux/kali-rolling .

В данном случае образ контейнера загружается из библиотеки Docker Hub и запускается внутри виртуальной машины macOS. Можно также смонтировать локальную директорию в контейнер с Kali, выполнив команду: container run --remove --interactive --tty --volume $(pwd):/mnt --workdir /mnt docker.io/kalilinux/kali-rolling:latest .

Отмечается, что у новой функциональности есть ограничения. В частности, она работает только на Apple Silicon и не поддерживает устройства на базе решений Intel.

Также команда Kali предупреждает, что сейчас можно столкнуться с багами, связанными с работой сети:

«В настоящее время известно о нескольких ограничениях контейнеризации, особенно на macOS Sequoia 15. Например, контейнер может не получить IP-адрес или вовсе не иметь доступа к сети», — говорится в анонсе. — Мы советуем следовать рекомендациям Apple, если столкнетесь с подобными проблемами».

Кроме того, отмечается, что некоторые задачи, где нужен доступ к физическому оборудованию, не будут работать, поскольку контейнер изолирован от «железа».