Представители компании Anthropic заявили, что отозвали у компании OpenAI доступ к API Claude, так как разработчиков ChatGPT уличили в нарушении условий использования сервиса, и те якобы применяли Claude при разработке GPT‑5.

«Claude Code стал основным выбором для программистов по всему миру, поэтому совсем неудивительно, что технический персонал OpenAI тоже использовал наши инструменты перед выпуском GPT‑5. [Однако] это прямое нарушение наших условий обслуживания», — заявил представитель Anthropic Кристофер Налти (Christopher Nulty) изданию Wired.

В частности Terms of Service для коммерческого использования запрещают применение продуктов Anthropic для создания конкурентных продуктов и сервисов, обучения конкурирующих ИИ-моделей, а также реверс-инжиниринга и копирования.

По информации источников Wired, инженеры OpenAI использовали Claude посредством API и встроили его в свои внутренние инструменты. Это позволяло им сравнивать производительность Claude и GPT‑5 в вопросах генерации кода, творческого письма, а также ответов на потенциально опасные запросы, например, связанные со CSAM (материалы с изображением сексуального насилия над детьми), самоповреждением и диффамацией. То есть это помогало OpenAI совершенствовать собственные модели.

При этом в Anthropic отметили, что закрывают доступ для OpenAI не полностью: компания по-прежнему сможет получить доступ для задач, связанных с безопасностью и бенчмаркингом, но не поясняется, ­что именно подразумевается под этим и какие ограничения накладывает на OpenAI.