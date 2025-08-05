Исследователи из компании Nextron Systems обнаружили новую малварь для Linux, которая оставалась незамеченной более года. Она позволяет злоумышленникам получать постоянный доступ по SSH и обходить аутентификацию на скомпрометированных системах.

Вредонос получил название Plague и представляет собой вредоносный модуль PAM (Pluggable Authentication Module). Он использует многоуровневую обфускацию и маскировку, чтобы избегать внимания со стороны защитных решений.

Plague умеет противодействовать отладке и анализу, скрывает свои строки и команды, использует жестко закодированные пароли для скрытого доступа, а также может скрывать следы сессий, которые могли бы выдать активность атакующих.

После загрузки малварь очищает окружение от следов своей активности: сбрасывает переменные окружения, связанные с SSH, и перенаправляет историю команд в /dev/null, чтобы скрыть журнал действий, метаданные и стереть цифровые следы из системных логов.

«Plague глубоко встраивается в стек аутентификации, может “пережить” обновление системы и практически не оставляет следов. В сочетании с обфускацией и модификацией окружения это делает Plague почти неуловимым для традиционных защитных инструментов, — рассказывает специалист Nextron Systems Пьер-Анри Пезье (Pierre-Henri Pezier). — Вредонос активно очищает среду выполнения, чтобы скрывать SSH-сессии. Такие переменные, как SSH_CONNECTION и SSH_CLIENT, удаляются с помощью unsetenv, а HISTFILE перенаправляется в /dev/null, чтобы избежать логирования».

При анализе образцов исследователи обнаружили артефакты компиляции, указывающие на длительную и активную разработку вредоноса с использованием разных версий GCC и под разные дистрибутивы Linux.

Кроме того, хотя за последний год различные версии этой малвари не раз загружались на VirusTotal, ни один антивирусный движок не распознавал их как вредоносные.