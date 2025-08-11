СМИ сообщают, что в Минцифры предлагают установить запрет на использование иностранных корпоративных облачных сервисов и ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 года.

Как пишут «Ведомости», предложение содержалось в письме, направленном министром цифрового развития Максутом Шадаевым министру промышленности и торговли Антону Алиханову от 7 августа 2025 года.

Ожидается, что запрет не коснется малых и средних предприятий, ИП и физических лиц. Из письма следует, что полной блокировки доступа к иностранному ПО предложением Минцифры также не предусмотрено. По мнению министра, это «не представляется обоснованным».

Как отмечает Шадаев в документе, практика массового использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных цифровых платформ «вызывает особую озабоченность». Ведь платформы, по его словам, используются для поддержки коммуникации, разработки и размещения корпоративных приложений, а также для обработки данных в готовых облачных бизнес-сервисах.

Шадаев пишет о рисках утраты доступа и компрометации информации, которая хранится на серверах таких сервисов за пределами РФ. В письме говорится, что текущим законодательством не предусматривается обязанность по использованию российского ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных, что «создает дополнительные угрозы для их сохранности».

В итоге Минцифры предлагает ввести поэтапный запрет на использование для каждой категории и класса таких решений и сервисов с учетом зрелости и конкурентоспособности имеющихся для них российских аналогов, а соответствующие законопроекты разработать совместно с Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 года.

Представитель Минпромторга сообщил изданию, что в регуляторе согласны с подходом о необходимости поэтапного введения ограничений на использование иностранного ПО в работе государственных органов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Ведомости» отмечают, что в настоящее время в России действует запрет на использование иностранных облачных сервисов только для госструктур. Он был установлен поправками к закону «О связи», которые вступили в силу 1 сентября 2024 года.

Впервые в Минцифры сообщили о возможности поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам еще в мае 2025 года. Тогда представители Минцифры объясняли СМИ, что подобный запрет коснется исключительно крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях.