Участники группировки Silent Crow, в конце июля взявшие на себя ответственность за атаку на «Аэрофлот», начали публиковать данные, якобы похищенные у компании. По данным СМИ, речь идет о медицинских картах пилотов и сотрудников авиакомпании.

Напомним, что 28 июля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» пострадала от хакерской атаки. В результате инцидента, ответственность за который взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, было отменено более 100 рейсов.

30 июля представители «Аэрофлота» сообщили о полной стабилизации расписания полетов.

Эксперты предполагали, что всего за один день «Аэрофлот» мог потерять более 250 млн рублей, а с учетом затрат на восстановление ИТ-инфраструктуры, недополученной выручки за непроданные авиабилеты и убытков от отмены рейсов, ущерб от атаки может достигать нескольких миллиардов рублей.

Тогда хакеры заявляли, что в ближайшее время намерены начать публикацию некоторой «части полученных данных».

Как сообщило в минувшие выходные издание «Коммерсант», Silent Crow опубликовали первую партию данных, которые якобы были похищены у «Аэрофлота». По данным издания, речь идет о медицинских картах пилотов и сотрудников авиакомпании.

«Здесь фамилии, даты рождения, рост, вес, история болезней и результаты обследований», — заявили злоумышленники.

Журналисты отметили, что в документах содержатся заключения врачебно-летных экспертных комиссий, личные данные, медицинские диагнозы и информация о допуске к управлению воздушными судами.