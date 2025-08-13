Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
Представители Роскомнадзора (РКН) заявили о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.
Напомним, что российские пользователи Telegram и WhatsApp стали массово жаловаться на проблемы со звонками в мессенджерах в начале текущей недели, а незадолго до этого СМИ писали, что российские операторы связи вообще предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.
Теперь в РКН объяснили, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.
По словам представителей ведомства, неоднократные требования о принятии мер противодействия были проигнорированы владельцами мессенджеров. Также в РКН добавили, что «борьба со звонками преступников ведется последовательно».
«С 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», — отмечает Роскомнадзор.
В свою очередь представители Минцифры сообщают, что решение Роскомнадзора продиктовано тем, что мессенджеры не выполняют требования российского законодательства.
«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет.
В России последовательно ведется работа по борьбе с кибермошенничеством. Благодаря системе “Антифрод”, к которой уже подключились все операторы связи, своевременно блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров.
Эффективное противодействие со стороны государства и операторов заставляет мошенников искать другие способы обмана. Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры — у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы.
При этом иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются.
Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства.
Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой», — гласит заявление Минцифры.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уже прокомментировал решение об ограничении голосовых вызовов в своем Telegram-канале.
«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta», — пишет Горелкин.
Представители Telegram уже сообщили СМИ, что самостоятельно борются с мошенниками на своей платформе.
«Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — говорят в пресс-службе компании.