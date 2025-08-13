Представители Роскомнадзора (РКН) заявили о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Напомним, что российские пользователи Telegram и WhatsApp стали массово жаловаться на проблемы со звонками в мессенджерах в начале текущей недели, а незадолго до этого СМИ писали, что российские операторы связи вообще предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

Теперь в РКН объяснили, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

По словам представителей ведомства, неоднократные требования о принятии мер противодействия были проигнорированы владельцами мессенджеров. Также в РКН добавили, что «борьба со звонками преступников ведется последовательно».

«С 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», — отмечает Роскомнадзор.

В свою очередь представители Минцифры сообщают, что решение Роскомнадзора продиктовано тем, что мессенджеры не выполняют требования российского законодательства.

«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет. В России последовательно ведется работа по борьбе с кибермошенничеством. Благодаря системе “Антифрод”, к которой уже подключились все операторы связи, своевременно блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров. Эффективное противодействие со стороны государства и операторов заставляет мошенников искать другие способы обмана. Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры — у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы. При этом иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются. Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства. Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой», — гласит заявление Минцифры.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уже прокомментировал решение об ограничении голосовых вызовов в своем Telegram-канале.

«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta», — пишет Горелкин.

Представители Telegram уже сообщили СМИ, что самостоятельно борются с мошенниками на своей платформе.