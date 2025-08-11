СМИ сообщают, что российские пользователи Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) массово жалуются на проблемы со звонками в мессенджерах. Ранее СМИ писали, что российские операторы связи вообще предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

В минувшие выходные издание Forbes писало, что «большая четверка» операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

Издание отмечало, что об этом обсуждении в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на источник в кабмине. По ее данным, с таким предложением на стратегической сессии по развитию связи компании выступили еще в конце мая.

Операторы объяснили это тем, что им нужны дополнительные доходы для поддержания инфраструктуры, так как подорожание базовых станций и рост трафика мобильного интернета могут привести к снижению скорости доступа в интернет (прежде всего — в больших городах). При этом антимонопольная служба выступила против предложения кратно повысить тарифы для абонентов.

Блокировка звонков в зарубежных мессенджерах якобы позволит вернуть трафик в обычные голосовые вызовы, по мнению компаний. Кроме того, операторы считают, что это позволит решить проблему кибермошенничества, так как преступники часто звонят жертвам через WhatsApp и Telegram.

Также, по мнению операторов, эта мера поможет предотвратить полную блокировку зарубежных мессенджеров, «потому что будут сняты основные претензии силовиков».

Как отмечало Forbes, представители операторов отказались от комментариев. Тогда как собственный источник издания в одном из крупных банков (у некоторых из которых есть свои операторы, например, «Т-Мобайл», «СберМобайл», «Газпромбанк Мобайл» и другие) сообщил, что банки поддерживают инициативу по блокировке звонков с неизвестных номеров в мессенджерах, потому что в них не действуют антифрод-системы.

Сегодня, 11 августа 2025 года, СМИ заметили, что российские пользователи Telegram и WhatsApp столкнулись с проблемами при совершении голосовых вызовов и видеозвонков.

Как сообщило издание «Коммерсант», в Роскомнадзоре не ответили на запрос, а операторы связи вновь отказались от комментариев.

При этом неназванный собеседник издания на телеком-рынке заявил, что проблемы со вызовами в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирование которых началось еще 1 августа текущего года.

При этом представители «Мегафона» сегодня заявили Forbes, что сеть работает стабильно и со стороны оператора ограничений нет. «Возможно, проблемы возникли по внешним причинам», — отметили в компании.