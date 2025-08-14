Представители мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) прокомментировали частичное ограничение звонков, о котором вчера сообщили представители Роскомнадзора (РКН).

На официальной странице WhatsApp в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилось сообщение, в котором компания напоминает, что WhatsApp конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием.

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая в России», — заявили представители мессенджера.

Напомним, что 13 августа 2025 года в РКН заявили, что «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры Telegram и WhatsApp стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — сообщили в ведомстве.

При этом в ведомстве отметили, что неоднократные требования о принятии мер противодействия были проигнорированы компаниями-владельцами мессенджеров.

В свою очередь представители Минцифры сообщали, что решение Роскомнадзора продиктовано тем, что мессенджеры не выполняют требования российского законодательства и должно «положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов».

Представители Telegram также прокомментировали решение российских властей об ограничении звонков, подчеркнув, что самостоятельно борются с мошенниками на своей платформе.

«Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — заявили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что согласно официальной статистике ЦБ РФ за 2024 год, лишь 15,7% атак мошенников совершается через мессенджеры. Тогда как на телефонные звонки и SMS-сообщения приходится 45,6% инцидентов.