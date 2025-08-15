Популярная в Турции криптовалютная платформа BtcTurk временно приостановила ввод и выводы средств, после того как ИБ-специалисты сразу ряда компаний зафиксировали подозрительные выводы средств на общую сумму 49 млн долларов США.

Компания была основана в 2013 году в Стамбуле и считается первой турецкой криптотрейдинговой платформой. BtcTurk получила широкую известность в 2020 году, когда стала одним из ведущих спонсоров мужской и женской футбольных сборных Турции.

14 августа 2025 года представители BtcTurk подтвердили, что биржа столкнулась с киберинцидентом, и сообщили, что расследование было инициировано после обнаружения необычной активности в горячих кошельках компании.

Согласно официальному заявлению, правоохранительные органы уже уведомлены об инциденте, а возобновить внесение и вывод средств планируется после завершения расследования.

«Подавляющее большинство активов хранится в наших защищенных холодных кошельках. Благодаря надежной финансовой структуре BtcTurk, этот инцидент не затронет пользовательские активы, — сообщают в компании. — Операции купли-продажи, а также депозиты и вывод турецких лир продолжают работать без перебоев».

Как сообщают блокчейн-аналитики компании PeckShield, по их предположениям у биржи могла произойти утечка приватного ключа от горячих кошельков. Причем исследователи отмечают, что на момент объявления об атаке злоумышленники, стоящие за этим взломом, уже начали обменивать похищенные токены, стремясь усложнить анализ атаки и отслеживание украденных активов.

Еще минувшей ночью около половины украденных средств было конвертировано в Ethereum, и аналитики полагают, что BtcTurk будет сложно вернуть похищенное.

Стоит отметить, что это не первая атака хакеров на BtcTurk. В 2024 году биржа сообщала о «несанкционированном выводе средств» с ряда горячих кошельков, что в итоге привело к убыткам в размере 55 млн долларов.