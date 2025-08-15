По информации СМИ, американские власти тайно размещают устройства для отслеживания местоположения в партиях чипов, которые могут быть незаконно перенаправлены в Китай. Трекеры якобы могут использоваться при поставках оборудования компаний Dell, SuperMicro, Nvidia и AMD.

Как на этой неделе сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники, эта тактика правительства США применяется только к отдельным поставкам и направлена на обнаружение случаев, когда партии ИИ-чипов перенаправляются в пункты назначения, на которые должны распространяться экспортные ограничения. Трекеры призваны помочь в вопросах возбуждения дел против лиц и компаний, которые получают прибыль от нарушения экспортного контроля.

При этом отмечается, что правоохранительные органы США используют подобные методы уже несколько десятилетий и нередко отслеживают товары, подлежащие экспортному контролю (например, авиационные детали). Так, по словам одного из источников, в последние годы трекеры также использовались для борьбы с незаконным оборотом полупроводников.

Еще пять человек, вовлеченных в цепочку поставок ИИ-серверов, сообщили информагентству, что трекеры обычно применяются для отслеживания поставок серверного оборудования таких производителей, как Dell, Super Micro, Nvidia и AMD. По их словам, «маячки» обычно прячут в упаковке, но неизвестно, кто участвует в их установке, и на каком участке маршрута это происходит.

К примеру, в одном случае в 2024 году партия серверов Dell с чипами Nvidia якобы была оснащена большими трекерами на транспортных коробках, и более мелкими и незаметными устройствами, спрятанными внутри упаковок и даже самих серверов.

В другом случае источник заявил, что лично видел изображения и видеозаписи, на которых другие поставщики чипов снимали отслеживающие устройства с серверов Dell и Super Micro. Он добавил, что некоторые из самых крупных устройств были размером со смартфон.

По словам источников агентства, в таких операциях обычно участвует Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США, которое следит за экспортом, а также могут участвовать Следственное управление Иммиграционной и таможенной службы США (Homeland Security Investigations) и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Reuters сообщает, что не удалось установить, как часто трекеры использовались в расследованиях, и когда именно власти США начали применять их для своих расследований.

В Super Micro заявили, что компания не раскрывает «свои методы и политику безопасности, применяемые для защиты операций, партнеров и клиентов по всему миру». Компания отказалась комментировать какие-либо действия по отслеживанию со стороны властей США.

В Dell заявили, что компании «не известно об инициативе правительства США по размещению трекеров в поставляемой ею продукции». В Nvidia сообщили, что не устанавливают в свои продукты секретные устройства для отслеживания. А представители AMD не ответили Reuters на запрос о комментарии.

Стоит отметить, что эта публикация появилась на фоне серьезного конфликта, разгоревшегося в начале августа между властями Китая и компанией Nvidia.

Дело в том, что китайский регулятор — Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC) обвиняет Nvidia во встраивании секретных средств слежения и удаленного отключения («бэкдоров» и «рубильников») в ИИ-чипы H20, специально разработанные для китайского рынка (это урезанные версии флагманских ИИ-чипов с пониженной производительностью).

Незадолго до этого Nvidia получила одобрение на возобновление продаж H20, после того как в Вашингтоне отменили ранее введенный запрет на экспорт.

В ответ представители Nvidia категорически отвергли обвинения, заявив, что чипы компании не содержат никаких бэкдоров и средств для удаленного отключения, а также подчеркнули, что такие функции нарушали бы базовые принципы кибербезопасности.