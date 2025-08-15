Во втором квартале 2025 года исследователи зафиксировали волну атак на российские компании из сфер финансов, логистики и телекома. За этими атаками стояла хак-группа Kinsing (она же H2Miner и Resourceful Wolf), целью которой было заражение устройств жертв малварью Kinsing и XMRig для майнинга криптовалют.

Аналитики F6 рассказывают, что группировка активна с 2019 года, но в этом году она впервые массово атаковала российских пользователей.

Раньше большинство атак Kinsing фиксировались в Северной Америке, Западной Европе и Азии. В 2024 году российские исследователи сообщили об обнаружении атаки Kinsing, однако не обозначили ее цель и территориальное расположение.

Весной 2025 года один из клиентов F6 зафиксировал попытку кибератаки на свои внешние серверы. Вооружившись списком IP-адресов, с которых велась атака, клиент обратился в департамент киберразведки F6 за атрибуцией, то есть выяснением, кто стоит за атакой.

В результате тщательной проверки индикаторов компрометации, анализа сетевого трафика, корреляции с внешними источниками и сопоставления выявляемых тактик, техник и процедур, специалисты вышли на след группировки Kinsing.

Хак-группа получила свое название «в честь» малвари Kinsing, которую активно использует в своих атаках. Kinsing специализируется на криптоджекинге – незаконном использовании вычислительных ресурсов зараженных систем для майнинга криптовалют, преимущественно Monero (XMR), а также на создании и расширении ботнетов.

Исследователи рассказывают, что в отличие от большинства других группировок, Kinsing не прибегает к фишинговым атакам. Вместо этого злоумышленники сканируют инфраструктуру компании, чтобы выявить уязвимости в ПО, которые затем используются для выполнения вредоносного кода.

В случае успешной атаки на устройство жертвы загружается и запускается вредоносный скрипт, который ищет майнеры конкурентов, а при обнаружении удаляет их и устанавливает майнер группировки.

В основном атаки Kinsing направлены на серверные Linux-системы компаний. Результатом их заражения майнером может стать замедление работы и снижение производительности, ускоренный износ оборудования.