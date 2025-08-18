Сегодня в социальных сетях появилась жалоба пользователя, который писал, что десктопная версия мессенджера Max вызывает срабатывания антивируса «Лаборатории Касперского». Защитное ПО предупреждало, что Max использует камеру даже в неактивном состоянии. Разработчики заверили, что Max не запрашивает доступ к камере и не использует ее без активности со стороны пользователя.

О том, что о подозрительной активности мессенджера Max то и дело предупреждает защитное ПО «Лаборатории Касперского», сегодня рассказал пользователь «Пикабу» под ником maxandrey. Он уточнял, что даже когда мессенджер неактивен, «Max сидит в трее и зачем-то постоянно дергает камеру».

При этом maxandrey отметил, что не нашел никакого способа сообщить о проблеме разработчикам мессенджера.

«Я не нашел в приложении Max (десктоп) даже контактов, чтобы связаться с разработчиками и дать им фидбек по этой теме. Никакой отладочной информации, нет возможности собрать и отправить им. В приложении такой функционал отсутствует. В разделе "О приложении" есть возможность только проверить обновления, в разделе "Помощь" есть возможность пообщаться с роботом, — говорит maxandrey. — Возможность настроить доступы к камере и микрофону в функционале самого приложения тоже отсутствуют».

Как сообщают на «Хабре», в 2024 году пользователи продуктов «Лаборатории Касперского» (в частности Kaspersky Internet Security) уже сталкивались с постоянными уведомлениями о том, что то или иное приложение использует камеру. Отмечалось, что эти уведомления «появлялись на пару секунд, когда запускался софт, использующий камеру».

В начале 2025 года сообщалось, что разработчики устранили эту проблему в версии 21.20.

Публикация пользователя «Пикабу» вызвала широкий резонанс и привлекла внимание многих СМИ и Telegram-каналов. В результате разработчики Max поспешили заверить, что мессенджер не запрашивает доступ к камере в фоновом режиме и не использует ее без активных действий со стороны пользователя.

«Пользователь активирует камеру компьютера в Мax только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка. Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере и не использует ее», — заявили в пресс-службе Max.

После появления официальных комментариев maxandrey обновил свою публикацию и отметил, что с ним никто из представителей Max «не связывался и ничего не уточнял».