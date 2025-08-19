Представители Mozilla сообщают, что недавнее решение Федерального верховного суда Германии (BGH) возобновляет старую судебную тяжбу, связанную с тем, нарушают ли браузерные блокировщики рекламы авторские права. В организации опасаются, что потенциально это может привести к запрету подобных инструментов в стране.

Упомянутое судебное разбирательство, длящееся уже много лет, началось с иска германского медиахолдинга Axel Springer к компании Eyeo — производителю популярного расширения для блокировки рекламы Adblock Plus.

В портфеле Axel Springer числятся многие известные газеты и онлайн-проекты, включая Bild, Die Welt, Business Insider, Politico, Morning Brew, Idealo и так далее. Большинство из них работают как новостные медиа, доски объявлений (классифайды) и маркетинговые сервисы. В результате основой бизнеса Axel Springer является реклама.

Как утверждают представители Axel Springer, существование блокировщиков рекламы угрожает их модели получения прибыли. Холдинг настаивает на том, что само выполнение сайтов в браузерах может являться нарушением авторских прав. Это утверждение основано на том, что HTML- и CSS-код сайтов — это своего рода защищенная компьютерная программа, а блокировщики рекламы вмешиваются в процесс отображения сайта с помощью структур исполнения в памяти (DOM, CSSOM, дерево рендеринга). А значит, такая активность подпадает под определение незаконного воспроизведения и модификации без разрешения автора.

Ранее Гамбургский суд первой инстанции и апелляционный суд постановили, что изменение способа отображения сайтов — это не вмешательство в код, а лишь пользовательский выбор. Более того, в 2018 году Федеральный верховный суд Германии подтвердил это решение, постановив, что использование блокировщика рекламы и даже модели с белым списком (whitelist) допустимы, потому что пользователь сам устанавливает такие расширения, а медиаплатформы всегда могут ограничить доступ таким клиентам.

Однако недавно (31 июля 2025) BGH пересмотрел свою позицию. Он отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. В итоге суд должен точнее рассмотреть, что именно изменяется в коде, распространяется ли защита авторскими правами на этот код, и при каких обстоятельствах вмешательство блокировщика рекламы может расцениваться как оправданное.

Суду предстоит определить, считаются ли DOM, CSS и байткод компьютерной программой, на которую распространяется авторское право, и законны ли модификации, которые вносит в код блокировщик рекламы.

«Нельзя исключить, что байткод или сгенерированный на его основе код охраняется авторским правом как программа для ЭВМ, а блокировщик рекламы нарушает исключительное право путем модификации или модифицированного воспроизведения», — говорится в заявлении BGH.

Как пишет старший юрисконсульт Mozilla по вопросам интеллектуальной собственности и продуктов Даниэль Назер (Daniel Nazer), из-за технической подоплеки этого судебного спора, исход разбирательства и потенциальный запрет могут затронуть и другие браузерные расширения в Германии, в итоге затруднив выбор пользователей.

«Существует множество причин, помимо блокировки рекламы, по которым пользователи могут хотеть, чтобы их браузер или расширение для браузера изменяли веб-страницу», — говорит Назер, поясняя, что это может быть вызвано необходимостью «улучшить или оценить доступность или защитить конфиденциальность».

В Mozilla считают, что на этот раз дело может принять другой оборот, и блокировщики рекламы могут оказаться в Германии вне закона. Хотя отмечается, что новое разбирательство может занять несколько лет, существует риск, что в будущем разработчики браузерных расширений будут привлечены к ответственности из-за нанесения компаниям финансового ущерба.

Кроме того, это может привести к ограничению прав пользователей браузеров, в результате чего разработчики браузеров сделают свои приложения еще более закрытыми, а разработчики расширений ограничат функциональность своих инструментов, чтобы избежать возможных юридических проблем.