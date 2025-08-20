Microsoft сообщила, что августовские обновления безопасности для Windows нарушают работу сброса и восстановления в системах под управлением Windows 10 и старых версий Windows 11.

«После установки августовского обновления безопасности для Windows на любой из клиентских версий, упомянутых ниже в разделе "Затронутые платформы", попытки сброса или восстановления устройства могут завершиться неудачей», — предупреждают представители компании.

То есть августовские обновления могут вызвать проблемы у пользователей, которые пытаются переустановить систему с сохранением файлов через функцию Reset my PC, или переустановить ее с сохранением файлов, приложений и настроек с помощью инструмента для исправления проблем в Windows Update.

Кроме того, проблема может затронуть пользователей, которые хотят удаленно сбросить устройства с помощью RemoteWipe CSP.

По информации разработчиков, баг затрагивает только клиентские платформы после установки следующих обновлений:

Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2 (KB5063875);

Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (KB5063709);

Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (KB5063877).

Сообщается, что в настоящее время компания уже работает над исправлением проблемы, и в ближайшие дни патчи будут развернуты посредством внепланового обновления для всех затронутых платформ.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Microsoft исправила другую проблему, из-за которой августовские обновления безопасности завершались с ошибкой 0x80240069. Баг проявлялся в случае доставки обновлений через Windows Server Update Services (WSUS) и после установки обновления KB5063878 для Windows 11 24H2.