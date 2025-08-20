Разработчики Raspberry Pi анонсировали новый сенсорный компонент для тех, кто использует одноплатники для создания миниатюрных тачскрин-устройств. 5-дюймовый Raspberry Pi Touch Display 2 обладает разрешением 720×1280 пикселей, IPS мультитач-экраном и нативной поддержкой Raspberry Pi OS.

Сообщается, что новинка будет стоить 40 долларов США и уже доступна у реселлеров.

«Емкостный сенсорный экран работает прямо из коробки и имеет полную поддержку драйверов Linux. То есть никакой ручной калибровки, изучения device trees или борьбы с несовместимыми тач-контроллерами», — пишет технический директор по софту Raspberry Pi Гордон Холлингворт (Gordon Hollingworth).

5-дюймовый дисплей представляет собой «младшего брата» 7-дюймового Pi Touch Display 2 за 60 долларов, который компания выпустила в прошлом году.

Оба дисплея имеют разрешение 720×1280 пикселей, но у 7-дюймовой модели чуть шире углы обзора (85 градусов против 80 градусов у 5-дюймовой версии). Оба совместимы со всеми платами Pi начиная с Raspberry Pi 1 B+ 2014 года (за исключением Raspberry Pi Zero) и получают питание от GPIO-разъема платы, а видеосигнал передается через шлейф, подключенный к DSI-порту.

5-дюймовая версия способна распознавать до пяти одновременных касаний и не требует отдельного источника питания при подключении к Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS автоматически определяет установленный дисплей и предлагает использовать экранную клавиатуру Squeekboard для ввода без подключения внешней периферии.

Разработчики полагают, что 5-дюймовый дисплей хорошо подойдет, например, для небольших проектов умного дома, в которых требуется экран для управления.

Напомним, что помимо 5- и 7-дюймовых моделей Touch Display 2, Raspberry Pi также предлагает полноценный 15,6-дюймовый дисплей за 100 долларов, предназначенный для людей, которые используют платы Pi (или устройства Raspberry Pi 400/500) как обычные десктопы.