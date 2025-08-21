Исследователи из команды Great Firewall Report заметили, что в ночь на 20 августа в работе «Великого китайского файрвола» произошел сбой или проводился некий тест. Весь трафик на TCP-порту 443 был заблокирован на 74 минуты, из-за чего Китай оказался отрезан практически от всего глобального интернета.

«Примерно с 00:34 до 01:48 (по пекинскому времени, UTC+8) 20 августа 2025 года “Великий китайский файрвол” демонстрировал аномальное поведение, безусловно внедряя поддельные TCP RST+ACK-пакеты для разрыва любых соединений на TCP-порту 443 (как в Китай, так и из Китая)», — пишут исследователи.

Из-за этого китайские пользователи не могли получить доступ к большинству сайтов, размещенных за пределами страны. Также инцидент заблокировал работу сервисов, которые полагаются на порт 443, который является стандартным для HTTPS-соединений. Например, Apple и Tesla используют этот порт для подключения к зарубежным серверам, которые обеспечивают работу ряда их базовых служб.

При этом аналитики отмечают, что фингерпринтинг устройства, которое реализовало эту блокировку, не совпадал ни с одним известным узлом или компонентом «Великого китайского файрвола».

Исследователи полагают, что этот инцидент либо был вызван новым устройством, подключенным к «Великому китайскому файрволу», либо уже известным устройством, «которое работало в новом или неправильно настроенном состоянии».

Таким образом, основные теории специалистов гласят, что Китай мог тестировать возможность блокировки соединений на порту 443, или кто-то попросту допустил ошибку, которую быстро исправили. Однако расследование случившегося затруднено из-за короткой продолжительности инцидента.