Сегодня, 22 августа 2025 года, российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Google Meet, который набрал популярность после ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В РКН заявили, что не ограничивали работу платформы.

Напомним, что 13 августа представители Роскомнадзора (РКН) заявили о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

В ведомстве объясняли, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

После этого Google Meet начал стремительно набирать популярность среди российских пользователей и попал на второе место среди самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в App Store.

Утром 22 августа 2025 года пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Meet. О трудностях с сервисом сообщили в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях и так далее.

При этом на «Хабре» отмечают, что использование дополнительных сетевых средств тоже не всегда помогает (участники встречи все равно не слышат или не видят организатора).

Однако в пресс-службе Роскомнадзора сообщили СМИ, что ограничительные меры в отношении Google Meet в России не принимались.