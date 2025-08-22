Пользователи сообщают, что недавние обновления для Windows 11 24H2 могут вызывать повреждение данных и сбои в работе некоторых моделей SSD и HDD. Microsoft пока не удалось воспроизвести проблему, и в компании просят людей присылать информацию о выявленных неисправностях.

Впервые о возможной проблеме предупредил японский исследователь, который заметил, что ОС перестает видеть накопители с NAND-контроллерами Phison во время интенсивных операций записи (например, запись больших файлов или множества файлов одновременно, установка больших обновлений в играх). Он писал, что проблема возникает после установки обновления августовского безопасности KB5063878 и preview-обновления KB5062660.

Хотя некоторые из пострадавших накопителей восстанавливались после перезагрузки системы, другие все равно оставались недоступны. Исследователь предположил, что проблема может быть связана с ошибкой кеша накопителя и утечкой памяти в буферизуемой ОС области.

«Тесты показывают, что симптомы появляются на SSD с заполненностью свыше 60% после примерно 50 ГБ непрерывной записи. Сообщения указывают на похожие симптомы и на HDD, — писал специалист. — Также тесты показывают, что NAND-контроллеры Phison более склонны к проблемам, причем модели без DRAM этой же компании, как правило, демонстрируют проблемы даже при меньших объемах записи».

Другие пользователи сообщали, что столкнулись с аналогичной проблемой, работая с накопителями SanDisk Extreme Pro, Corsair Force MP600, Maxio SSD, KIOXIA EXCERIA PLUS G4, KIOXIA M.2 SSD и другими устройствами, оснащенными контроллерами Phison PS5012-E12 и InnoGrit.

Представители Microsoft подтвердили СМИ, что им известно о проблеме, и они уже занимаются ее изучением совместно с партнерами.

Пока специалистам компании не удалось воспроизвести проблему. В компании утверждают, что «ни внутреннее тестирование, ни телеметрия не выявили увеличения количества сбоев в работе дисков или повреждений файлов».

Кроме того, сообщается, что служба поддержки клиентов Microsoft не получала сообщений от людей, которые столкнулись с этой проблемой. Поэтому в настоящее время Microsoft пытается собрать отчеты пользователей с дополнительной информацией об этих сбоях, и просит всех пострадавших использовать Support for Business или Feedback Hub для сообщений о проблемах.

Представитель компании Phison также сообщил изданию Bleeping Computer, что последствия от обновлений KB5063878 и KB5062660 для Windows 11 потенциально могли затронуть ряд устройств хранения данных, в том числе некоторые из поддерживаемых Phison.

«Мы понимаем, какие неудобства это могло вызвать, и оперативно обратились к заинтересованным участникам отрасли. В настоящее время проводится проверка контроллеров, которые могли быть затронуты, и мы работаем с нашими партнерами», — заявили в Phison.

Пока проблема не будет решена, пользователям Windows рекомендуется избегать записи больших файлов (на десятки гигабайт) или множества крупных файлов подряд, и вместо этого записывать их небольшими партиями. Также распаковку больших архивов со множеством элементов (например, 200 файлов по 200 МБ каждый) рекомендуется проводить в несколько этапов.