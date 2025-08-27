Команда Arch Linux сообщает, что уже больше недели отражает продолжительную DDoS-атаку, которая влияет на работу большинства ресурсов проекта. Атака началась еще 16 августа, и из-за нее Arch User Repository (AUR), сайт Arch Linux, Wiki и форумы могут быть недоступны.

«Как вы могли заметить, некоторые из наших сервисов (AUR, форумы, основной сайт) в настоящее время затронуты DDoS-атакой. Мы знаем о проблеме и активно работаем над мерами по ее устранению», — писали мейнтейнеры 16 августа.

Однако справиться с атакой быстро не удалось. Хотя в минувшие выходные сервисы практически восстановили свою работоспособность, в настоящее время проблемы сохраняются и периодически работа ресурсов ухудшается, как видно на статус-странице проекта. При этом отмечается, что некоторые сервисы могут ошибочно отображаться как недоступные из-за использующихся тактик защиты.

«Мы понимаем, какие проблемы это создает для наших конечных пользователей, и будем продолжать активно работать с нашим хостинг-провайдером для митигации атаки. Также мы оцениваем провайдеров защиты от DDoS-атак, тщательно рассматривая такие факторы, как стоимость, безопасность и этические стандарты», — сообщает команда Arch Linux.

Продолжающийся инцидент затрагивает и зеркала пакетов, поскольку эндпоинт списка зеркал, на который полагаются некоторые инструменты, размещен на сайте. В результате мейнтейнеры советуют пользователям переходить на зеркала, перечисленные в пакете pacman-mirrorlist.

В настоящее время представители Arch Linux не раскрывают никаких технических деталей атаки, ссылаясь на продолжающиеся усилия по ее отражению.