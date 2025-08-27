Французская розничная сеть Auchan уведомила сотни тысяч клиентов о том, что их персональные данные были украдены во время хакерской атаки.

В уведомлениях, отправленных пользователям на прошлой неделе, компания сообщает, что утечка затронула имена, почтовые адреса, email-адреса, номера телефонов и номера карт лояльности. При этом подчеркивается, что банковская информация, пароли и PIN-коды не были скомпрометированы.

«Сообщаем, что Auchan стала жертвой кибератаки. Эта атака привела к неавторизованному доступу к определенным персональным данным, связанным с вашей учетной записью в программе лояльности», — говорится в уведомлении.

Auchan заявляет, что предприняла все необходимые меры для локализации атаки и улучшения безопасности своих систем, а также уведомила правоохранительные и регулирующие органы об инциденте.

Компания советует пострадавшим клиентам сохранять бдительность в отношении возможного фишинга и мошенничества, так как злоумышленники могут попытаться использовать украденную информацию.

Представители ритейлера заявили французским СМИ, что инцидент затронул «сотни тысяч клиентов». Однако в компании не сообщили, как именно произошла утечка данных, кто стоял за кибератакой, и был ли этот инцидент связан с вымогательством.