В прошлые выходные американский штат Невада пострадал от масштабной кибератаки. В результате уже несколько дней власти борются с последствиями инцидента, который нарушил работу правительственных сайтов, телефонных систем и онлайн-платформ, а также привел к закрытию всех государственные учреждений в начале недели.

Впервые об инциденте стало известно в минувший понедельник, и тогда власти описывали атаку как некий «сетевой инцидент», затронувший государственные сайты и телефонные системы. Подчеркивалось, что службы экстренной помощи не пострадали.

Во вторник губернатор штата Джо Ломбардо (Joe Lombardo) распространил официальное заявление, в котором подтверждалось, что сбои вызваны хакерской атакой, и по данному факту уже начато уголовное расследование.

Власти сообщают, что работают с местными и федеральными партнерами над скорейшим и безопасным восстановлением пострадавших сервисов. Подчеркивается, что работы ведутся круглосуточно. Однако не сообщается, когда пострадавшие службы заработают в полном объеме.

Так, в понедельник и вторник все государственные учреждения штата были вынуждены закрыться. В понедельник сотрудники были отправлены домой, но во вторник уже вернулись в офисы. Сейчас ожидается, что прием населения должен быть возобновлен к концу этой недели.

«Штат продолжает восстанавливаться, но киберинцидент еще влияет на доступность некоторых государственных технологических систем в государственной сети», — говорится в заявлении.

В настоящее время не обнаружено никаких свидетельств того, что в ходе атаки могли быть скомпрометированы персональные данные, но власти все равно рекомендуют гражданам проявлять осторожность при получении нежелательных звонков, электронных писем или текстовых сообщений.

Хотя власти Невады не раскрывают никаких технических подробностей об инциденте, обычно столь длительные и масштабные сбои оказываются связаны с атаками вымогательских хак-групп. Однако пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.