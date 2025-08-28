СМИ сообщили, что мировой судья судебного участка № 425 московского района Хамовники наложил штраф в размере 10 000 рублей на компанию «Яндекс» за невыполнение предписания о предоставлении ФСБ доступа к интернет-ресурсу yandex[.]ru/alice/smart-home.

Как объясняют «Ведомости», речь в административном протоколе идет о том, что ФСБ направила в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удаленного доступа к «интернет ресурсу: yandex.ru/alice/smart-home».

В итоге штраф ООО «Яндекс» был назначен по части 1 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания органа, выполняющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства). Постановление было вынесено 10 июня 2025 года.

«В ходе проверки Управлением [Роскомнадзора по ЦФО] был направлен запрос в 12-й Центр ФСБ РФ <...> об исполнении ранее выданного предписания и получен ответ <...> о том, что круглосуточный удаленный доступ к информационной системе, эксплуатируемой ООО «Яндекс» (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), в соответствии с пунктом 12 Правил хранения и предоставления информации, <...> в объеме, установленном пунктом 3 Правил хранения, в настоящее время 12-му Центру ФСБ России не предоставлен», — говорится в документе.

Правила, по которым компания не предоставила данные, требуют передачи ФСБ идентификатора пользователя, регистрационных данных, данных об авторизации, изменений данных телефона или email, указанных при регистрации, и так далее.

Отмечается, что представитель «Яндекса» в суд для личного участия не явился. Рассмотрев материалы, судья пришел к выводу, что вина компании полностью доказана. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, судом не установлено, отмечается в постановлении. В результате был назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Как сообщил изданию источник на рынке ИБ, «Яндекс» и ранее отказывается предоставлять информацию ФСБ. По его словам, перечень информации, которую нужно предоставлять, гигантский.