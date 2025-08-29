В Минцифры РФ предложили пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Среди них — запрет на распространение информации, связанной с практикой ИБ. В случае вступления этих мер в силу более половины статей «Хакера» окажется вне закона. Подписчики потеряют к ним доступ, и новые материалы на эту тему появляться не будут. Архивы PDF нам тоже придется убрать.

Поправка к Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагает наложить запрет на распространение «информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, либо позволяющей получить доступ к программам для электронных вычислительных машин, предназначенным для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и (или) программ для электронных вычислительных машин».

Принятие поправки в таком виде сделает противозаконными любые публикации, связанные с практикой информационной безопасности, в том числе описание уязвимостей и способов их эксплуатации.

На наш взгляд, публичное обсуждение уязвимостей играет ключевую роль в развитии кибербезопасности. Благодаря открытой информации об обнаруженных слабостях разработчики и владельцы ИТ-систем получают возможность оперативно устранять проблемы, а пользователи — защищать свои данные и бизнес-процессы.

Именно поэтому во всем мире поддерживаются программы bug bounty, CTF-соревнования и образовательные платформы — они позволяют легально, в контролируемых условиях исследовать реальные техники атак и повышать квалификацию специалистов. Свободный обмен информацией напрямую способствует формированию профессиональных кадров.

Редакция «Хакера» строго следит за соблюдением мер, позволяющих сделать раскрытие информации об уязвимостях максимально безопасным. Мы поддерживаем политику ответственного разглашения, когда разработчик продукта получает сообщение об уязвимости первый и имеет возможность закрыть ее до того, как информация станет публичной.

Призываем читателей «Хакера», поддерживающих нашу точку зрения, комментировать законопроект: https://regulation.gov.ru/projects/159652

Дмитрий Агарунов, основатель «Хакера»: