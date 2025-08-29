Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), глава норвежской компании Vivaldi Technologies, которая разрабатывает одноименный браузер, поделился своими мыслями по вопросу интеграции ИИ в браузеры. По мнению фон Течнера, попытки индустрии интегрировать ИИ-модели с веб-серфингом зашли слишком далеко.

В настоящее время Google, Microsoft, Mozilla, Perplexity и другие крупные компании активно работают над интеграцией ИИ-моделей в свои браузеры, а ИИ-компании без собственных браузеров, такие как Anthropic и OpenAI, тестируют интеграцию через расширения или разрабатывают собственные продукты.

Хотя ИБ-специалисты предупреждают о многочисленных проблемах с безопасностью (1, 2, 3), которые влечет за собой такой подход, бизнес все равно предлагает взаимодействовать с ИИ через промпты, где пользователи вводят или произносят команды на естественном языке, чтобы направлять встроенную в браузер ИИ-модель на выполнение определенных действий от их имени.

В своем посте глава Vivaldi подчеркнул, что его компания принципиально отказывается от использования генеративного ИИ в браузере, а также еще раз подтвердил опасения, озвученные в прошлом году разработчиком Vivaldi Жюльеном Пикалаузой (Julien Picalausa).

Фон Течнер пишет, что использование генеративного ИИ для веб-серфинга дегуманизирует и обедняет интернет, перенаправляя трафик от издателей к чат-ботам.

«Все это преобразует адресную строку в очередной промпт для помощника, превращая радость от исследования в пассивное наблюдение. Мы занимаем твердую позицию, выбирая людей вместо хайпа, и не превратим радость от исследования в пассивное наблюдение. Без исследования интернет становится гораздо менее интересным. Наше любопытство лишается кислорода, а разнообразие веба умирает», — пишет основатель Vivaldi.

В беседе с журналистами издания The Register Фон Течнер отметил, что почти все пользователи, с которыми он общается, не хотят видеть ИИ в своем браузере.

«Не уверен, что это применимо к широкой публике, но думаю, большинство людей настороженно относятся к чему-то, что постоянно заглядывает им через плечо. А многие системы, учитывая, как они построены сегодня, занимаются именно этим. Причина, по которой внедряют такие системы, — сбор информации», — говорит он.

По мнению фон Течнера, ИИ в браузерах представляет такую же проблему, что и алгоритмы социальных сетей, которые решают, что люди видят, на основе собранных данных. Однако разработчики Vivaldi хотят, чтобы пользователи сами контролировали свои данные и решали, что видят.

«Мы хотим, чтобы пользователи имели полный контроль, — говорит фон Течнер. — Если люди хотят использовать такие ИИ-сервисы, они легко доступны без встраивания в браузер. Я полагаю, что концепция встраивания в браузер преследует цель сбора информации. А это не то, чем мы занимаемся как компания, и мы не считаем, что веб должен быть таким».

При этом глава Vivaldi подчеркивает, что не считает использование ИИ неправильным во всех случаях, ведь даже Vivaldi применяет его для встроенного перевода. Однако именно использование ИИ для работы в интернете и браузинга он считает пагубным и несущим «чистый негативный эффект».

Также фон Течнер рассказал журналистам, что несколько месяцев назад он из вежливости принял звонок от представителей Perplexity, однако эта беседа ни к чему не привела. «Было совершенно очевидно, что у нас абсолютно разные интересы, — говорит он. — Мы не выходим на IPO. На нас не давят инвесторы, заявляющие: „эй, вам нужно использовать что-нибудь новое, потому что это принесет вам более высокие оценки“».