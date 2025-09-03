На прошлой неделе в СМИ появились заявления о том, что Google якобы массово уведомляет всех пользователей Gmail (около 2,5 млрд человек) о необходимости срочно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Представители Google комментируют, что сообщения о проблемах в безопасности Gmail — это ложь.
Медиа писали, что почтовый сервис Gmail якобы пострадал от серьезной утечки данных, ссылаясь на недавнюю серию предупреждений компании об участившихся фишинговых атаках.
Также в публикациях упоминалось, что недавно Google пострадала от атаки на Salesforce, а недавний взлом Salesloft затронул данные Google Workspace. В итоге СМИ заявляли, что теперь Google якобы призывает 2,5 миллиарда пользователей Gmail по всему миру сбросить пароли.
На этой неделе представители Google были вынуждены опубликовать официальное заявление в блоге компании, где назвали эти сообщения ложными.
«Хотим заверить наших пользователей, что защита Gmail надежна и эффективна. Недавно в сети появился ряд недостоверных заявлений, в которых ошибочно утверждалось, что мы выпустили массовое предупреждение для всех пользователей Gmail о серьезной проблеме с безопасностью Gmail. Это совершенно не соответствует действительности.
Хотя фишеры всегда ищут способы проникнуть в почтовые ящики, наши средства защиты по-прежнему блокируют более 99,9% попыток фишинга и вредоносных программ, которые в итоге не достигают пользователей.
Безопасность — очень важный вопрос для всех компаний, клиентов и пользователей, поэтому мы относимся к этой работе крайне серьезно. Наши команды вкладывают значительные ресурсы, постоянно внедряют инновации и четко информируют о рисках и средствах защиты, которые мы используем. Очень важно, чтобы обсуждение в этой области было достоверным и основанным на фактах», — заявили представители Google.