На прошлой неделе в СМИ появились заявления о том, что Google якобы массово уведомляет всех пользователей Gmail (около 2,5 млрд человек) о необходимости срочно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Представители Google комментируют, что сообщения о проблемах в безопасности Gmail — это ложь.

Медиа писали, что почтовый сервис Gmail якобы пострадал от серьезной утечки данных, ссылаясь на недавнюю серию предупреждений компании об участившихся фишинговых атаках.

Также в публикациях упоминалось, что недавно Google пострадала от атаки на Salesforce, а недавний взлом Salesloft затронул данные Google Workspace. В итоге СМИ заявляли, что теперь Google якобы призывает 2,5 миллиарда пользователей Gmail по всему миру сбросить пароли.

На этой неделе представители Google были вынуждены опубликовать официальное заявление в блоге компании, где назвали эти сообщения ложными.