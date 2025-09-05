Министерство юстиции США подало иск против производителя игрушек Apitor Technology. Американские власти считают, что компания позволяла третьей стороне из Китая собирать данные о геолокации детей без их ведома и согласия родителей.

В иске, поданном Минюстом после уведомления от Федеральной торговой комиссии (FTC), утверждается, что компания нарушила Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), не уведомляла о сборе данных родителей и не получала согласие перед сбором информации о местоположении.

Компания Apitor Technology продает игрушки-роботы для детей в возрасте 6-14 лет, а также предоставляет пользователям бесплатное Android-приложение для управления. Для подключения и использования игрушек требуется разрешить передачу данных о местоположении.

Также приложение содержит встроенный JPush — сторонний SDK, разработанный компанией Jiguang (она же Aurora Mobile), который используется для сбора точных данных о местоположении тысяч детей с 2022 года. Затем эти данные используются для различных целей, включая таргетированную рекламу.

«После того как пользователи Android дают разрешение на определение местоположения приложению Apitor, оно начинает собирать их точные геолокационные данные в фоновом режиме и передает их на интернет-серверы JPush, — говорится в иске. — Ответчик вообще не сообщает пользователям, что приложение позволяет третьей стороне собирать точные геолокационные данные, и не запрашивает согласие родителей на сбор точных геолокационных данных их детей».

Согласно предложенному мировому соглашению, Apitor будет обязана обеспечить соответствие любого используемого ею стороннего ПО требованиям COPPA, а также выплатит штраф в размере 500 000 долларов США.

Дополнительные требования властей включают уведомление родителей о сборе данных их детей, получение их согласия, удаление всей собранной персональной информации и сохранение данных только в случае необходимости.