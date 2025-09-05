Японская корпорация Bridgestone сообщает, что расследует кибератаку, которая повлияла на работу некоторых ее производственных предприятий в Северной Америке.

Bridgestone — один из крупнейших мировых производителей шин для легковых автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, авиации и спецтехники, а также другой резинотехнической продукции.

Хакерская атака затронула Bridgestone Americas (BSA) — североамериканское подразделение Bridgestone. BSA управляет 50 производственными предприятиями, где работают более 55 000 сотрудников, что составляет примерно 43% от общего размера Bridgestone Corporation.

Сообщение об инциденте появилось 2 сентября 2025 года. Известно, что атака затронула два производственных предприятия BSA в округе Айкен, штат Южная Каролина. Еще через день, 3 сентября, канадские СМИ сообщили о похожих нарушениях на производстве BSA, расположенном в Жольете (Квебек).

Представители Bridgestone сообщили журналистам, что в настоящее время компания занимается расследованием этого киберинцидента.

«Bridgestone Americas продолжает расследование ограниченного киберинцидента, затронувшего некоторые из наших производственных предприятий, — говорится в заявлении компании. — Наша команда специалистов быстро отреагировала и локализовала проблему в соответствии с установленными протоколами. Хотя киберэкспертиза еще продолжается, мы уверены, что нам удалось локализовать этот киберинцидент на раннем этапе. Мы не считаем, что компрометация могла затронуть какие-либо клиентские данные или интерфейсы».

В компании подчеркивают, что ее сотрудники работают круглосуточно, чтобы смягчить последствия атаки и минимизировать сбои в цепочке поставок, которые могут привести к дефициту продукции на рынке.

В настоящее время ни одна хакерская группировка не взяла на себя ответственность за атаку на Bridgestone Americas.

Стоит отметить, что этот инцидент произошел практически одновременно со взломом автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover (JLR), который оказал влияние на производственные и розничные операции автопроизводителя.

Ответственность за эту атаку взяли на себя участники хак-групп Scattered Spider, LAPSUS$ и Shiny Hunters, которые утверждают, что объединились и теперь называют себя Scattered LAPSUS$ Hunters. В своем заявлении злоумышленники пригрозили Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании таргетированными атаками на британскую телекоммуникационную компанию Vodafone UK.