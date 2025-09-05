Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций перечислило наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, которые будут доступны российским пользователям в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

В начале августа 2025 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что при ограничениях мобильного интернета будет сохраняться доступ к «белому списку основных сервисов», а также предусмотрено сохранение работы банкоматов.

По его словам, в белый список должны были войти «все ресурсы, нужные для жизни». В частности, речь шла о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее.

Сегодня, 5 сентября 2025 года, в Минцифры рассказали, что операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, и уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме.

Подчеркивается, что для доступа не требуется дополнительной идентификации и прохождения CAPTCHA. Хотя ранее Максут Шадаев говорил, что «белые списки» будут работать с помощью CAPTCHA.

Ранее отмечалось, что с технической точки зрения трафик к сервисам из «белого списка» будет маршрутизироваться с особым приоритетом и с применением механизмов сетевой сегментации.

«Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться, — пишут представители ведомства. — Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета».

Вскоре после публикации этого заявления в Telegram-канале Минцифры появился список интернет-сервисов, которые останутся доступными во время ограничений. Отмечается, что список будет пополняться, но сейчас в него входят:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

Как сообщают СМИ, со ссылкой на собственные источники, также в список вошли:

сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);

«Кинопоиск»;

онлайн-карты 2GIS;

сайт магазина «Магнит».

Как сообщили РБК собственные источники на рынке интернет-торговли, позже в «белый список» Минцифры могут включить около 80 компаний, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет», «Детский мир» и так далее).

Другой источник заявил, что в ближайшее время список пополнится сервисами X5 Retail (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток»). Кроме того, сообщается, что Минцифры работает совместно с Ассоциацией туристических агрегаторов и Минэкономразвития по расширению в дальнейшем перечня компаниями из туристической отрасли.

Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») уже сообщили журналистам, что механизм, обеспечивающий доступ клиентам к сайтам из «белого списка», уже работает на их сетях.