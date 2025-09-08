Компания Apple объявила о начале приема заявок на участие в программе Security Research Device Program (SRDP) 2026 года. White hat эксперты, заинтересованные в получении iPhone, специально настроенного для ИБ-исследований, могут подать заявку до 31 октября 2025 года.

Apple предоставляет специальные «взламываемые» iPhone исследователям с 2020 года. В рамках программы SRDP специалисты получают устройство, которое позволяет анализировать безопасность iOS без необходимости обходить функции защиты, активные на обычном телефоне.

Участники программы получают шелл-доступ для запуска любых инструментов, а также ранний доступ к программным и защитным продуктам, плюс специальные инструменты для помощи в работе.

iPhone, распространяемые в рамках SRDP, предоставляются исследователям по возобновляемому на 12 месяцев соглашению о временном пользовании и не предназначены для личного использования.

Apple сообщает, что право на участие в программе имеют только те специалисты, у которых есть «подтвержденный опыт успешного обнаружения проблем безопасности на платформах Apple или других современных ОС и платформах». За обнаруженные в рамках SRDP уязвимости исследователи могут получать вознаграждения в рамках bug bounty программы Apple.

Хотя компания редко делится данными о выплатах по своей программе вознаграждений за уязвимости, в 2024 году Apple сообщала, что наградила более 100 участвовавших в SRDP специалистов. При этом несколько выплат доходили до 500 000 долларов, а медианное вознаграждение равнялось почти 18 000 долларов.

Пока на странице Apple SRDP не указано, какая модель iPhone будет распространяться в рамках программы 2026 года, но наиболее вероятными кандидатами являются iPhone 16 или предстоящий iPhone 17.

