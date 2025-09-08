Египетские власти и Альянс творчества и развлечений (Alliance for Creativity and Entertainment, ACE) сообщают, что закрыли Streameast — крупнейшую в мире нелегальную стриминговую сеть спортивных трансляций. Арестованы двое предполагаемых операторов платформы.

Streameast, существующий с 2018 года, представляет собой бесплатный стриминговый сервис, работающий за счет рекламы, который предлагает доступ к HD-контенту лицензированных вещателей.

По данным ACE, Streameast управляет 80 доменами, которые в совокупности насчитывают 136 млн ежемесячных посещений. За прошлый год платформа привлекла 1,6 млрд посещений, в основном из США, Канады, Великобритании, Филиппин и Германии.

Пиратская платформа предлагает нелегальные трансляции футбольных лиг, включая английскую Премьер-лигу, испанскую Ла Лигу, итальянскую Серию А, немецкую Бундеслигу, французскую Лигу 1, португальскую Примейру и американскую MLS. Также в Streameast освещались матчи национальных сборных с чемпионата мира FIFA, UEFA Euro и Лиги наций UEFA, а также Кубка Америки, и международные клубные турниры, такие как Лига чемпионов и Лига Европы.

Также Streameast предлагает зрителям основные американские видов спорта, включая NFL (американский футбол), NBA (баскетбол), NHL (хоккей), MLB (бейсбол), а также PPV-трансляции по боксу, MMA и различные автоспортивные события со всего мира (такие как Формула-1 и MotoGP).

Первые признаки сбоев в работе пиратского стриминга появились на прошлой неделе, когда пользователи Reddit начали сообщать о проблемах с доступом к сайту и о том, что стримы и чаты не загружаются.

Вскоре после этого представители ACE заявили, что деятельность платформы была нарушена правоохранительными органами Египта.

«Ликвидация Streameast — большая победа для всех, кто инвестирует в экосистему прямых трансляций спортивных состязаний и зависит от нее, — комментируют в ACE. — Эта преступная операция выкачивала доходы из спорта на всех уровнях и подвергала риску болельщиков по всему миру».

По информации издания New York Times, в мухафазе Гиза в Египте были арестованы два человека. Полиция конфисковала их ноутбуки, смартфоны, наличные деньги и несколько банковских карт.

Сообщается, что следователи связали стриминговый сервис с подставной компанией из ОАЭ, которая якобы использовалась с 2010 года для отмывания рекламных доходов в размере 6,2 млн долларов, а также 200 000 долларов в криптовалюте.

Восемьдесят доменов, ранее принадлежавших Streameast, теперь перенаправляют посетителей на сайт ACE «Watch Legally», который содержит ссылки на легальные платформы.

Однако по данным издания Torrent Freak, операция правоохранительных органов и ACE не затронула оригинальный Streameast, а ликвидировала сеть из 80 доменов-клонов, которые лишь копировали «бренд» Streameast. При этом клоны генерировали даже больше пиратского трафика, чем оригинал.

Представители пиратского сервиса заявили, что они не были никак связаны с этими фейковыми сайтами, а также отметили: «мы даже не Египтяне».