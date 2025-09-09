Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 2,95 млрд евро (3,5 млрд долларов США) за злоупотребление доминирующим положением на рынке технологий цифровой рекламы и предпочтение собственных adtech-сервисов перед конкурентами.

Кроме того, Google получила предписание от главного антимонопольного регулятора ЕС с требованием прекратить антиконкурентные практики и «самопредпочтение», а также принять меры для снижения будущих конфликтов интересов на рынке рекламных технологий.

Комиссия установила, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением в нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) как минимум с 2014 года по настоящее время, отдавая приоритет собственной рекламной бирже AdX. Так, Google уведомляла ее о лучших предложениях конкурентов для выигрыша аукционов и поддерживала AdX преимущественной подачей ставок, избегая конкурирующих бирж.

Напомним, что в 2023 году Еврокомиссия уже уведомляла Google о своих предварительных выводах. Тогда сообщалось, что злоупотребления в технологиях онлайн-рекламы нарушают антимонопольные правила ЕС, касающиеся деятельности в сфере рекламных технологий. Тогда в Google заявляли, что эти аргументы «основаны на ошибочном понимании сферы рекламных технологий».

Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland), руководитель отдела нормативно-правового регулирования в Google, уже сообщила СМИ, что в компании считают решение антимонопольного регулятора неверным и намерены его обжаловать.

«Решение Европейской комиссии по нашим рекламным технологиям неверно, мы будем его обжаловать. Оно налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые навредят тысячам европейских бизнесов, затрудняя им получение прибыли, — заявила Малхолланд. — Нет ничего антиконкурентного в предоставлении сервисов для покупателей и продавцов рекламы, и сейчас существует больше альтернатив нашим сервисам, чем когда-либо».

Это уже четвертый раз, когда Европейская комиссия штрафует Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В марте 2019 года Комиссия оштрафовала компанию на 1,49 млрд евро (1,7 млрд долларов США) за блокировку показа рекламы конкурентов на страницах результатов поиска издателей.

В 2018 году антимонопольный орган наложил на Google рекордный штраф в 4,34 млрд евро (5,04 млрд долларов США) «за незаконные практики в отношении мобильных устройств Android, применяющиеся для укрепления доминирования поисковой системы Google».

В июле 2017 года Google получила штраф в размере 2,42 млрд евро (2,72 млрд долларов США) за то, что препятствовала конкуренции других компаний на рынке онлайн-поиска и сравнения цен путем злоупотребления своим доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Также следует отметить, что на прошлой неделе французская Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) тоже оштрафовала Google на 325 млн евро (378 млн долларов США) за показ рекламы пользователям Gmail без их согласия и нарушение правил использования файлов cookie.