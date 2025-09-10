В этом году ежегодный онлайн-кэмп для ИБ-специалистов CyberCamp пройдет с 20 по 25 октября. Главной темой четвертого кэмпа станет киберустойчивость. Регистрация уже открыта

Целью этих командных киберучений является обмен практическим опытом. Вместе с экспертами участники освоят методы, позволяющие эффективно действовать в стрессовых ситуациях: от упреждающего обнаружения угроз до реагирования на кризисные ситуации и быстрого восстановления.

В программе CyberCamp 2025 — более 40 докладов представителей крупных компаний в сфере ИБ, круглые столы и индивидуальные онлайн-консультации.

На мероприятии выступят специалисты компаний «Инфосистемы Джет», Bi.zone, F6, Positive Technologies, R-Vision, «Лаборатории Касперского», Biocad, Ozon Tech и другие. В прямом эфире они расскажут, как выстроить эффективную защиту от кибератак и повысить киберустойчивость.

Командные киберучения пройдут в корпоративной и студенческой лигах. Также для всех участников эфира предусмотрены интерактивные задания.

Участие доступно в двух форматах: соло, как зритель, или с командой. При командном варианте необходимо определиться с лигой — корпоративной или студенческой — и подать заявку до 9 октября 2025 года.

Командные киберучения пройдут на платформе Jet CyberCamp, которая является собственной разработкой «Инфосистемы Джет». Первые задания для соло-участников открываются сразу после регистрации. Общаться с единомышленниками можно в комьюнити «Hello, CyberCamp» в Telegram.

Платформа с эфиром, докладами, практическими заданиями, а также мерч и призы будут доступны для всех зарегистрированных участников CyberCamp 2025. За выполнение эфирных заданий и прохождение игры на платформе полагаются «сайбы», которые можно потратить в CyberShop.

Для топ-3 команд каждой лиги предусмотрены денежные призы, а также комплекты мерча. Лучшие участники корпоративной лиги получат 350 000, 300 000 и 200 000 рублей, студенческой — 200 000, 150 000 и 100 000 рублей. Общий призовой фонд мероприятия составит 7 000 000 рублей.

Подробности и регистрация доступны на сайте CyberCamp 2025. Участие бесплатное.

