СМИ сообщили, что ознакомились с «Реестром социально значимых сервисов», рекомендованным Минцифры. В «белый список» ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета, якобы планируют включить 57 наименований сервисов, включая «Фонбет» и «Пикабу». В Минцифры не подтверждают эту информацию.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций перечислило наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, которые будут доступны российским пользователям в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

Также в Минцифры рассказали, что операторы связи уже разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, и уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме.

Тогда в Telegram-канале Минцифры был опубликован список интернет-сервисов, которые останутся доступными во время ограничений. Отмечалось, что список будет пополняться, но в настоящее время в него входят:

  • сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
  • сервисы Госуслуг;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты Правительства и Администрации Президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

При этом СМИ, со ссылкой на собственные источники, писали, что позже в «белый список» Минцифры могут включить около 80 компаний, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет», «Детский мир» и так далее). Также, по информации СМИ, в список вошли:

  • сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);
  • «Кинопоиск»;
  • онлайн-карты 2GIS;
  • сайт магазина «Магнит».

Как теперь пишет издание «Коммерсант», журналистам которого удалось ознакомиться с «Реестром социально значимых сервисов», в настоящее время список ресурсов включает 57 наименований сервисов, которые должны войти в перечень:

  • «Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.
  • Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».
  • Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.
  • РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».
  • НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
  • Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».
  • X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.
  • «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.
  • ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Однако в Минцифры не подтвердили эту информацию. В Telegram-канале ведомства появилось новое сообщение, согласно которому, включать в «белые списки» сайт букмекерской компании «Фонбет» не планируется.

«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке.

По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как “Фонбет”. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют.

Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки.

На первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — заявили представители Минцифры.

Кроме того, в в пресс-службе ведомства уточнили, что перечень ресурсов будет расширен в несколько этапов, и в него войдут сайт МЧС, портаы Государственной думы, Совета Федерации и Генеральной прокуратуры.

