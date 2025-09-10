СМИ сообщили, что ознакомились с «Реестром социально значимых сервисов», рекомендованным Минцифры. В «белый список» ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета, якобы планируют включить 57 наименований сервисов, включая «Фонбет» и «Пикабу». В Минцифры не подтверждают эту информацию.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций перечислило наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, которые будут доступны российским пользователям в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

Также в Минцифры рассказали, что операторы связи уже разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, и уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме.

Тогда в Telegram-канале Минцифры был опубликован список интернет-сервисов, которые останутся доступными во время ограничений. Отмечалось, что список будет пополняться, но в настоящее время в него входят:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

При этом СМИ, со ссылкой на собственные источники, писали, что позже в «белый список» Минцифры могут включить около 80 компаний, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет», «Детский мир» и так далее). Также, по информации СМИ, в список вошли:

сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);

«Кинопоиск»;

онлайн-карты 2GIS;

сайт магазина «Магнит».

Как теперь пишет издание «Коммерсант», журналистам которого удалось ознакомиться с «Реестром социально значимых сервисов», в настоящее время список ресурсов включает 57 наименований сервисов, которые должны войти в перечень:

«Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.

Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».

Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.

РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».

НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».

X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.

«Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.

ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Однако в Минцифры не подтвердили эту информацию. В Telegram-канале ведомства появилось новое сообщение, согласно которому, включать в «белые списки» сайт букмекерской компании «Фонбет» не планируется.

«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как “Фонбет”. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют. Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки. На первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — заявили представители Минцифры.

Кроме того, в в пресс-службе ведомства уточнили, что перечень ресурсов будет расширен в несколько этапов, и в него войдут сайт МЧС, портаы Государственной думы, Совета Федерации и Генеральной прокуратуры.