Специалисты компании F6 рассказали, что в первом полугодии 2025 года доходы распространителей нелегального видеоконтента упали на 14,5% по сравнению с прошлым годом (16,6 млн долларов) и на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом успешная блокировка пиратских ресурсов привела к тому, что регистрация таких доменов увеличилась на 27,4% — до 79 000.

Тенденция падения доходов от пиратства сохраняется уже на протяжении шести лет. Исследователи объясняют, что на размер выручки пиратов влияет число пользователей, заинтересованных в просмотре пиратского контента, CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании), а также эффективность борьбы правообладателей с нарушением авторских прав.

Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 13,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это связано с ростом числа пользователей легальных стриминговых платформ, а также усилением борьбы с пиратскими ресурсами: повышается скорость обнаружения и блокировки нелегального контента.

Также уменьшаются выплаты за показ рекламы посетителям. В прошлом году стоимость выплат за показ рекламы пиратских ресурсов сохранялась примерно на одном уровне, однако теперь снова стала снижаться. В первом полугодии средний CPM составил 3,11 доллара – на 0,6% и на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 и 2023 годов.

В ответ на успешную блокировку зеркал пиратских сайтов распространители нелегального контента вынуждены регистрировать больше доменов под новые зеркала. Так, за первое полугодие 2025 года было создано 79 000 доменов — на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что рост числа пиратских ресурсов продолжается третий год подряд.

Резкий рост регистрации новых доменов повлиял и на распределение площадок для размещения пиратского контента. В результате доля ссылок на пиратские сайты по сравнению с другими источниками распространения нелегального видеоконтента в 2025 году увеличилась до 98,4%. Тогда как доля остальных площадок (соцсетей, мессенджеров и видеохостингов) в совокупности сжалась до 1,6%, хотя еще в 2023 году на них приходилось 12,1%.

Так как с пиратскими ресурсами ведется постоянная борьба, злоумышленники регулярно разрабатывают новые тактики, которые призваны замедлить выявление и блокировку пиратского контента правообладателями. В своем отчете исследователи перечисляют несколько интересных примеров.

Структура ссылок . Обычно путь на страницу с искомым фильмом и сериалом состоит из наименования ленты на латинице. Но сейчас некоторые пираты переименовывают путь в произвольные буквы и цифры. В отдельных случаях путь представляет собой домен третьего уровня.

. Обычно путь на страницу с искомым фильмом и сериалом состоит из наименования ленты на латинице. Но сейчас некоторые пираты переименовывают путь в произвольные буквы и цифры. В отдельных случаях путь представляет собой домен третьего уровня. Домены, созвучные известным брендам . Специалисты заметили регистрацию серии пиратских доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком. Предполагается, что это было сделано для выдачи себя за легитимный домен с целью уменьшения подозрений в пиратской деятельности.

. Специалисты заметили регистрацию серии пиратских доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком. Предполагается, что это было сделано для выдачи себя за легитимный домен с целью уменьшения подозрений в пиратской деятельности. Шифрование текста рекламы пиратских фильмов. Некоторые проявили смекалку, пытаясь усложнить обнаружение контента — публиковали его описание и названия картин азбукой Морзе.