По данным исследования Atlantic Council, индустрия шпионского ПО переживает бум, поскольку инвесторы все чаще обращают внимание на эту этически сомнительную, но весьма прибыльную область. При этом большую часть средств получают компании в США и Израиле, а американские инвестиции в шпионское ПО утроились за последний год.

Исследование Atlantic Council охватывает 561 организацию из 46 стран мира за период с 1992 по 2024 год. При этом специалистам удалось выявить 34 новых инвестора, что довело их общее количество до 128 (по сравнению с 94 в 2024 году).

Отмечается, что наибольший интерес к спайвари проявляют американские инвесторы: в 2024 году в США было выявлено 20 новых компаний-инвесторов, а их общее число достигло 31. Этот рост в значительной степени превзошел другие страны, включая Израиль, Италию и Великобританию.

Так, количество выявленных инвесторов в ЕС и Швейцарии составило 31, при этом на Италию, которая считается ключевым хабом в вопросах шпионского ПО, приходится наибольшая доля в 12 инвесторов. Количество инвесторов в Израиле составляет 26.

Среди американских инвесторов аналитики Atlantic Council перечисляют крупные хедж-фонды D.E. Shaw & Co. и Millennium Management, известную торговую компанию Jane Street и крупную финансовую компанию Ameriprise Financial.

Все они, согласно отчету, направляли средства израильскому поставщику легальной спайвари Cognyte. Отмечается, что ранее эту компанию связывали с нарушениями прав человека в Азербайджане, Индонезии и других странах.

Еще одним примечательным примером американских инвестиций в шпионское ПО названо недавнее поглощение известного израильского поставщика спайвари Paragon Solutions компанией AE Industrial Partners — частной инвестиционной фирмой из Флориды, специализирующейся на нацбезопасности.

Авторы доклада отмечают, что американские политики систематически боролись с распространением и неправомерным использованием шпионского ПО, порой используя жесткие политические меры, однако между ними и инвесторами из США существует заметный разрыв. Ведь «доллары США продолжают использоваться для финансирования тех самых структур, с которыми американские политики пытаются бороться».

В качестве примера приводится поставщик шпионского ПО Saito Tech (ранее Candiru), находящийся в санкционном списке Министерства торговли США с 2021 года, который в 2024 году получил новые инвестиции от американской фирмы Integrity Partners.

Помимо акцента на инвестициях, Atlantic Council пишет, что глобальный рынок шпионского ПО «растет и развивается», теперь включая четырех новых поставщиков, семь новых реселлеров или брокеров, 10 новых поставщиков услуг и 55 новых лиц, связанных с отраслью.

К примеру, среди недавно выявленных поставщиков названы израильская Bindecy и итальянская SIO. Среди реселлеров — подставные компании, связанные с продуктами NSO Group (такие как панамская KBH и мексиканская Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale). Среди новых поставщиков услуг фигурируют британская Coretech Security и ZeroZenX из ОАЭ.

В докладе подчеркивается центральная роль, которую играют такие реселлеры и брокеры, представляющие собой «малоизученную группу субъектов».